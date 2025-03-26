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В правительстве оценили объем поставок российской нефти Венгрии по "Дружбе" - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250326/druzhba-856109419.html
В правительстве оценили объем поставок российской нефти Венгрии по "Дружбе"
В правительстве оценили объем поставок российской нефти Венгрии по "Дружбе" - 26.03.2025, ПРАЙМ
В правительстве оценили объем поставок российской нефти Венгрии по "Дружбе"
Россия в прошлом году поставила в Венгрию по южной ветке нефтепровода "Дружба" 4,78 миллиона тонн нефти, а в январе-феврале текущего года - 956 тысяч тонн,... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T10:02+0300
2025-03-26T10:17+0300
энергетика
россия
венгрия
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия в прошлом году поставила в Венгрию по южной ветке нефтепровода "Дружба" 4,78 миллиона тонн нефти, а в январе-феврале текущего года - 956 тысяч тонн, сообщил кабмин РФ."Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. По южной ветке нефтепровода "Дружба" в 2024 году было поставлено 4,78 миллиона тонн нефти, в январе-феврале 2025 года - 956 тысяч тонн", - говорится в сообщении.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана.
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россия, венгрия
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ
10:02 26.03.2025 (обновлено: 10:17 26.03.2025)
 
В правительстве оценили объем поставок российской нефти Венгрии по "Дружбе"

РФ поставила в Венгрию по южной ветке "Дружбы" 4,78 млн тонн нефти в 2024 году

© РИА Новости . Егор Еремов | Перейти в медиабанк% Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
% Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Егор Еремов
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия в прошлом году поставила в Венгрию по южной ветке нефтепровода "Дружба" 4,78 миллиона тонн нефти, а в январе-феврале текущего года - 956 тысяч тонн, сообщил кабмин РФ.
"Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа. По южной ветке нефтепровода "Дружба" в 2024 году было поставлено 4,78 миллиона тонн нефти, в январе-феврале 2025 года - 956 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Россия поставила в Венгрию рекордный объем газа
10:12
 
ЭнергетикаРОССИЯВЕНГРИЯ
 
 
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