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В Госдуме назвали европейские страны нахлебниками - 26.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали европейские страны нахлебниками
В Госдуме назвали европейские страны нахлебниками - 26.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали европейские страны нахлебниками
Европейские страны уже давно ведут себя как иждивенцы, и больше никто не собирается их содержать, заявил депутат Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов в... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T12:22+0300
2025-03-26T12:26+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Европейские страны уже давно ведут себя как иждивенцы, и больше никто не собирается их содержать, заявил депутат Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов в комментарии РИА Новости.Ранее президент США Дональд Трамп назвал европейские государства "халявщиками", отметив, что это касается и их расходов на поддержку Украины. В интервью Newsmax он также заявил, что страны ЕС оказались хуже врагов.Хамитов считает, что Трамп открыто выразил мнение, которое на Западе предпочитали не озвучивать."Европейские страны, по сути, давно уже превратились в нахлебников, которые всерьез уверены, что все остальные государства обязаны их не просто содержать, но и обеспечивать все их капризы и хотелки", - сказал депутат.Депутат также отметил, что пока весь мир занят решением актуальных проблем, зарабатывает деньги и стремится предотвращать конфликты, европейские страны предпочитают оставаться в стороне, занимаясь лишь подготовкой очередного списка требований к окружающим.По мнению Хамитова, европейские государства ограничиваются лишь громкими заявлениями о защите своих ценностей, не предпринимая реальных действий. Он также сравнил их поведение с паразитическим образом существования.Политик подчеркнул, что после начала СВО, а затем и прихода Трампа к власти в ЕС начались тревожные настроения, поскольку европейские страны столкнулись с необходимостью самостоятельно решать собственные проблемы."Как это так – нам придется самим решать свои проблемы? Да, господа европейцы, картина мира безвозвратно изменилась. Либо вы будете сосуществовать с остальными странами на общих основаниях, либо через какое-то время попросту исчезнете с карты мира. Но брать вас на иждивение точно больше никто не намерен", - заключил Хамитов.
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Политика, США, УКРАИНА, ЗАПАД, ЕС, Дональд Трамп, Дума
12:22 26.03.2025 (обновлено: 12:26 26.03.2025)
 
В Госдуме назвали европейские страны нахлебниками

Хамитов: в Европе заняты только разговорами, не подтверждая слова действиями

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Европейские страны уже давно ведут себя как иждивенцы, и больше никто не собирается их содержать, заявил депутат Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов в комментарии РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал европейские государства "халявщиками", отметив, что это касается и их расходов на поддержку Украины. В интервью Newsmax он также заявил, что страны ЕС оказались хуже врагов.
Хамитов считает, что Трамп открыто выразил мнение, которое на Западе предпочитали не озвучивать.
"Европейские страны, по сути, давно уже превратились в нахлебников, которые всерьез уверены, что все остальные государства обязаны их не просто содержать, но и обеспечивать все их капризы и хотелки", - сказал депутат.
Депутат также отметил, что пока весь мир занят решением актуальных проблем, зарабатывает деньги и стремится предотвращать конфликты, европейские страны предпочитают оставаться в стороне, занимаясь лишь подготовкой очередного списка требований к окружающим.
По мнению Хамитова, европейские государства ограничиваются лишь громкими заявлениями о защите своих ценностей, не предпринимая реальных действий. Он также сравнил их поведение с паразитическим образом существования.
Политик подчеркнул, что после начала СВО, а затем и прихода Трампа к власти в ЕС начались тревожные настроения, поскольку европейские страны столкнулись с необходимостью самостоятельно решать собственные проблемы.
"Как это так – нам придется самим решать свои проблемы? Да, господа европейцы, картина мира безвозвратно изменилась. Либо вы будете сосуществовать с остальными странами на общих основаниях, либо через какое-то время попросту исчезнете с карты мира. Но брать вас на иждивение точно больше никто не намерен", - заключил Хамитов.
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