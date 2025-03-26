https://1prime.ru/20250326/duma-856114440.html

В Госдуме назвали европейские страны нахлебниками

В Госдуме назвали европейские страны нахлебниками - 26.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме назвали европейские страны нахлебниками

Европейские страны уже давно ведут себя как иждивенцы, и больше никто не собирается их содержать, заявил депутат Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов в... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T12:22+0300

2025-03-26T12:22+0300

2025-03-26T12:26+0300

политика

сша

украина

запад

ес

дональд трамп

дума

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_0:108:2400:1458_1920x0_80_0_0_389993a78b6998c968b53185a86bdfa3.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Европейские страны уже давно ведут себя как иждивенцы, и больше никто не собирается их содержать, заявил депутат Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов в комментарии РИА Новости.Ранее президент США Дональд Трамп назвал европейские государства "халявщиками", отметив, что это касается и их расходов на поддержку Украины. В интервью Newsmax он также заявил, что страны ЕС оказались хуже врагов.Хамитов считает, что Трамп открыто выразил мнение, которое на Западе предпочитали не озвучивать."Европейские страны, по сути, давно уже превратились в нахлебников, которые всерьез уверены, что все остальные государства обязаны их не просто содержать, но и обеспечивать все их капризы и хотелки", - сказал депутат.Депутат также отметил, что пока весь мир занят решением актуальных проблем, зарабатывает деньги и стремится предотвращать конфликты, европейские страны предпочитают оставаться в стороне, занимаясь лишь подготовкой очередного списка требований к окружающим.По мнению Хамитова, европейские государства ограничиваются лишь громкими заявлениями о защите своих ценностей, не предпринимая реальных действий. Он также сравнил их поведение с паразитическим образом существования.Политик подчеркнул, что после начала СВО, а затем и прихода Трампа к власти в ЕС начались тревожные настроения, поскольку европейские страны столкнулись с необходимостью самостоятельно решать собственные проблемы."Как это так – нам придется самим решать свои проблемы? Да, господа европейцы, картина мира безвозвратно изменилась. Либо вы будете сосуществовать с остальными странами на общих основаниях, либо через какое-то время попросту исчезнете с карты мира. Но брать вас на иждивение точно больше никто не намерен", - заключил Хамитов.

https://1prime.ru/20250326/kallas-856111667.html

сша

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, запад, ес, дональд трамп, дума