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Госдума совершенствует регулирование в сфере драгметаллов и камней

Госдума совершенствует регулирование в сфере драгметаллов и камней - 26.03.2025, ПРАЙМ

Госдума совершенствует регулирование в сфере драгметаллов и камней

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере производства, использования и обращения... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:33+0300

2025-03-26T16:33+0300

2025-03-26T16:33+0300

россия

госдума

драгоценные металлы

драгоценные камни

промышленность

минфин

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней. Документ внесен правительством РФ. Он, в частности, законодательно закрепляет полномочия Федеральной пробирной палаты (ФПП) по утверждению согласованного с ЦБ перечня изделий с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, которые ломбардам будет запрещено принимать в залог. Эта мера направлена на усиление контроля за драгоценными металлами и камнями, вводимыми в оборот ломбардами, сказано в пояснительной записке. Там отмечается, что аналогичные ограничения уже действуют для скупщиков ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и камней: им запрещено принимать от граждан драгоценные металлы и камни "в видах и формах, не предусматривающих их использование для личного потребления". Для ломбардов таких ограничений нет, что "создает привлекательную среду для легализации незаконно добытых или неправомерно полученных драгоценных металлов и драгоценных камней", отмечают разработчики. Согласно пояснительной записке, 98% ломбардов в РФ принимают в залог драгоценные металлы и драгоценные камни. В случае невозврата займа ломбард вправе продать невостребованные драгоценные металлы, камни и изделия из них. Таким образом, ломбард является официальной точкой ввода таких ценностей в оборот. Объем невостребованных изделий из драгоценных металлов и камней, реализуемых ломбардами, достигает 20% всех изделий, принятых в залог. Кроме того, законопроект относит к полномочиям ФПП утверждение методических рекомендаций по нанесению двухмерного штрихового кода непосредственно на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов. Пробирная палата также сможет устанавливать формы и порядок ведения реестра объектов розничной торговли, в которых продаются ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и камней. Согласно законопроекту, Федеральная пробирная палата также будет вправе устанавливать порядок проведения экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утверждать нормы отбора проб на их опробование, устанавливать формы сертификата на мерный слиток аффинированных драгоценных металлов и паспорта на стандартный слиток таких металлов, а также порядок их заполнения. Документ также закрепляет полномочия Минфина России по изданию нормативных правовых актов, определяющих в том числе порядок предоставления информации в государственную интегрированную информсистему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) на всех этапах этого оборота; порядок их учета и хранения, а также ведения отчетности при их добыче, производстве, использовании и обращении. Одновременно за Банком России закрепляются полномочия по установлению форм документов, применяемых при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов и драгоценных камней в кредитных организациях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, драгоценные металлы, драгоценные камни, промышленность, минфин