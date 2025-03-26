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Госдума совершенствует регулирование в сфере драгметаллов и камней - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Госдума совершенствует регулирование в сфере драгметаллов и камней
Госдума совершенствует регулирование в сфере драгметаллов и камней - 26.03.2025, ПРАЙМ
Госдума совершенствует регулирование в сфере драгметаллов и камней
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере производства, использования и обращения... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:33+0300
2025-03-26T16:33+0300
россия
госдума
драгоценные металлы
драгоценные камни
промышленность
минфин
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней. Документ внесен правительством РФ. Он, в частности, законодательно закрепляет полномочия Федеральной пробирной палаты (ФПП) по утверждению согласованного с ЦБ перечня изделий с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, которые ломбардам будет запрещено принимать в залог. Эта мера направлена на усиление контроля за драгоценными металлами и камнями, вводимыми в оборот ломбардами, сказано в пояснительной записке. Там отмечается, что аналогичные ограничения уже действуют для скупщиков ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и камней: им запрещено принимать от граждан драгоценные металлы и камни "в видах и формах, не предусматривающих их использование для личного потребления". Для ломбардов таких ограничений нет, что "создает привлекательную среду для легализации незаконно добытых или неправомерно полученных драгоценных металлов и драгоценных камней", отмечают разработчики. Согласно пояснительной записке, 98% ломбардов в РФ принимают в залог драгоценные металлы и драгоценные камни. В случае невозврата займа ломбард вправе продать невостребованные драгоценные металлы, камни и изделия из них. Таким образом, ломбард является официальной точкой ввода таких ценностей в оборот. Объем невостребованных изделий из драгоценных металлов и камней, реализуемых ломбардами, достигает 20% всех изделий, принятых в залог. Кроме того, законопроект относит к полномочиям ФПП утверждение методических рекомендаций по нанесению двухмерного штрихового кода непосредственно на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов. Пробирная палата также сможет устанавливать формы и порядок ведения реестра объектов розничной торговли, в которых продаются ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и камней. Согласно законопроекту, Федеральная пробирная палата также будет вправе устанавливать порядок проведения экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утверждать нормы отбора проб на их опробование, устанавливать формы сертификата на мерный слиток аффинированных драгоценных металлов и паспорта на стандартный слиток таких металлов, а также порядок их заполнения. Документ также закрепляет полномочия Минфина России по изданию нормативных правовых актов, определяющих в том числе порядок предоставления информации в государственную интегрированную информсистему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) на всех этапах этого оборота; порядок их учета и хранения, а также ведения отчетности при их добыче, производстве, использовании и обращении. Одновременно за Банком России закрепляются полномочия по установлению форм документов, применяемых при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов и драгоценных камней в кредитных организациях.
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россия, госдума, драгоценные металлы, драгоценные камни, промышленность, минфин
РОССИЯ, Госдума, драгоценные металлы, Драгоценные камни, Промышленность, Минфин
16:33 26.03.2025
 
Госдума совершенствует регулирование в сфере драгметаллов и камней

ГД приняла в первом чтении проект по улучшению регулирования в сфере драгметаллов

© РИА Новости . А. Кондратьев | Перейти в медиабанкДобытые в Якутии драгоценные камни
Добытые в Якутии драгоценные камни - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . А. Кондратьев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней.
Документ внесен правительством РФ. Он, в частности, законодательно закрепляет полномочия Федеральной пробирной палаты (ФПП) по утверждению согласованного с ЦБ перечня изделий с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, которые ломбардам будет запрещено принимать в залог. Эта мера направлена на усиление контроля за драгоценными металлами и камнями, вводимыми в оборот ломбардами, сказано в пояснительной записке.
Там отмечается, что аналогичные ограничения уже действуют для скупщиков ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и камней: им запрещено принимать от граждан драгоценные металлы и камни "в видах и формах, не предусматривающих их использование для личного потребления". Для ломбардов таких ограничений нет, что "создает привлекательную среду для легализации незаконно добытых или неправомерно полученных драгоценных металлов и драгоценных камней", отмечают разработчики.
Согласно пояснительной записке, 98% ломбардов в РФ принимают в залог драгоценные металлы и драгоценные камни. В случае невозврата займа ломбард вправе продать невостребованные драгоценные металлы, камни и изделия из них. Таким образом, ломбард является официальной точкой ввода таких ценностей в оборот. Объем невостребованных изделий из драгоценных металлов и камней, реализуемых ломбардами, достигает 20% всех изделий, принятых в залог.
Кроме того, законопроект относит к полномочиям ФПП утверждение методических рекомендаций по нанесению двухмерного штрихового кода непосредственно на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов. Пробирная палата также сможет устанавливать формы и порядок ведения реестра объектов розничной торговли, в которых продаются ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и камней.
Согласно законопроекту, Федеральная пробирная палата также будет вправе устанавливать порядок проведения экспертизы ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, утверждать нормы отбора проб на их опробование, устанавливать формы сертификата на мерный слиток аффинированных драгоценных металлов и паспорта на стандартный слиток таких металлов, а также порядок их заполнения.
Документ также закрепляет полномочия Минфина России по изданию нормативных правовых актов, определяющих в том числе порядок предоставления информации в государственную интегрированную информсистему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) на всех этапах этого оборота; порядок их учета и хранения, а также ведения отчетности при их добыче, производстве, использовании и обращении.
Одновременно за Банком России закрепляются полномочия по установлению форм документов, применяемых при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов и драгоценных камней в кредитных организациях.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
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РОССИЯГосдумадрагоценные металлыДрагоценные камниПромышленностьМинфин
 
 
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