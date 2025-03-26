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Госдума в I чтении расширяет полномочия ЦБ при сборе финансовой статистики

Госдума в I чтении расширяет полномочия ЦБ при сборе финансовой статистики - 26.03.2025, ПРАЙМ

Госдума в I чтении расширяет полномочия ЦБ при сборе финансовой статистики

Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий Банка России при сборе финансовой статистики в рамках системы национальных счетов (СНС). | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:58+0300

2025-03-26T16:58+0300

2025-03-26T16:58+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий Банка России при сборе финансовой статистики в рамках системы национальных счетов (СНС). Система национальных счетов представляет собой совокупность взаимосвязанных показателей для отражения информации о функционировании экономики. Сейчас Банк России составляет финансовый счет РФ в этой системе, а также по соглашению об информационном взаимодействии с Росстатом начиная с 2008 года формирует показатели текущих (нефинансовых) счетов СНС по банковской системе. При этом Росстат составляет показатели СНС по другим финансовым посредникам и включает информацию ЦБ по текущим счетам банковской системы, таким образом формируя полный набор счетов по всем финансовым организациям. Законопроект внесен группой депутатов и сенаторов. Он разработан в целях реализации предложения Росстата о передаче Банку России "функции построения полного набора счетов в системе национальных счетов" для кредитных и некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, а также финорганизаций, не поднадзорных ЦБ. Законопроект предусматривает, что Банк России совместно с Росстатом будет разрабатывать для таких организаций и лиц методологию составления финансовых счетов, балансов финансовых активов и обязательств системы национальных счетов РФ и нефинансовых счетов СНС. При этом ЦБ будет самостоятельно организовывать составление таких счетов; формировать и утверждать формы федерального статистического наблюдения и порядок составления и предоставления респондентами первичных статистических данных по этим формам; а также формировать перечень респондентов и размещать его на своем официальном сайте. В свою очередь респонденты, согласно законопроекту, будут обязаны безвозмездно предоставлять ЦБ первичные статистические данные для составления платежного баланса и международной инвестиционной позиции РФ, статистики внешней торговли услугами, внешнего долга и международных резервов, прямых инвестиций, а также финансовых счетов, балансов финансовых активов и обязательств СНС.

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финансы, банки, банк россии, госдума, росстат