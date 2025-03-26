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Бизнес инвестировал в TON более $400 млн за месяц, сообщил Дуров - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Бизнес инвестировал в TON более $400 млн за месяц, сообщил Дуров
Бизнес инвестировал в TON более $400 млн за месяц, сообщил Дуров - 26.03.2025, ПРАЙМ
Бизнес инвестировал в TON более $400 млн за месяц, сообщил Дуров
Ряд крупнейших венчурных компаний за последний месяц инвестировали более 400 миллионов долларов в организацию, развивающую технологии блокчейна, The Open... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T18:24+0300
2025-03-26T18:24+0300
павел дуров
telegram
ton
технологии
блокчейн
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ряд крупнейших венчурных компаний за последний месяц инвестировали более 400 миллионов долларов в организацию, развивающую технологии блокчейна, The Open Network (TON), сообщил Павел Дуров - один из его основателей. "Хороший месяц для The Open Network: крупнейшие имена венчурного капитала инвестировали более 400 миллионов долларов в TON и публично его поддержали. Среди них легенды Кремниевой долины: Sequoia, Benchmark, Ribbit, Draper, VY и другие всемирно известные фонды", - написал Дуров в своем Telegram-канале. Он отметил, что за последний год TON стал основой экономики создателей в Telegram. Это эксклюзивный способ вывода средств для миллиона "создателей контента" и "разработчиков мини-приложений", а также единственный способ оплаты Telegram Ads (рекламы в мессенджере) в большинстве стран. "Экономика внутри приложения Telegram растет, подпитываемая постоянными инновациями, такими как сообщения за звезды", - указал также основатель мессенджера. "The Open Network остается единственной блокчейн-технологией, созданной для масштабирования - с… возможностью обработки транзакций для миллиардов пользователей. Это одна из немногих блокчейн-сетей с реальной, фундаментальной ценностью. Я не удивлен, что самые умные люди на планете поддерживают TON", - добавил Дуров.
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павел дуров, telegram, ton, технологии, блокчейн
Павел Дуров, Telegram, TON, Технологии, блокчейн
18:24 26.03.2025
 
Бизнес инвестировал в TON более $400 млн за месяц, сообщил Дуров

Дуров: бизнес инвестировал в TON более $400 млн за последний месяц

© instagram Павел Дуров
Павел Дуров
© instagram
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Ряд крупнейших венчурных компаний за последний месяц инвестировали более 400 миллионов долларов в организацию, развивающую технологии блокчейна, The Open Network (TON), сообщил Павел Дуров - один из его основателей.
"Хороший месяц для The Open Network: крупнейшие имена венчурного капитала инвестировали более 400 миллионов долларов в TON и публично его поддержали. Среди них легенды Кремниевой долины: Sequoia, Benchmark, Ribbit, Draper, VY и другие всемирно известные фонды", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что за последний год TON стал основой экономики создателей в Telegram. Это эксклюзивный способ вывода средств для миллиона "создателей контента" и "разработчиков мини-приложений", а также единственный способ оплаты Telegram Ads (рекламы в мессенджере) в большинстве стран. "Экономика внутри приложения Telegram растет, подпитываемая постоянными инновациями, такими как сообщения за звезды", - указал также основатель мессенджера.
"The Open Network остается единственной блокчейн-технологией, созданной для масштабирования - с… возможностью обработки транзакций для миллиардов пользователей. Это одна из немногих блокчейн-сетей с реальной, фундаментальной ценностью. Я не удивлен, что самые умные люди на планете поддерживают TON", - добавил Дуров.
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Павел ДуровTelegramTONТехнологииблокчейн
 
 
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