https://1prime.ru/20250326/ekonomika-856115928.html

Мишустин назвал условие сильной и устойчивой экономики

Мишустин назвал условие сильной и устойчивой экономики - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин назвал условие сильной и устойчивой экономики

Обеспечение устойчивой экономики требует сильной и самодостаточной промышленности, ресурсы для этого в России есть. Об этом сообщил премьер-министр России... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T12:50+0300

2025-03-26T12:50+0300

2025-03-26T12:50+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Обеспечение устойчивой экономики требует сильной и самодостаточной промышленности, ресурсы для этого в России есть. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "Беспрецедентный масштаб антироссийских санкций еще раз показал нам и всему миру, что для обеспечения устойчивой ситуации в экономике, социальной сфере важно обладать сильной и самодостаточной промышленностью", – подчеркнул он.Премьер-министр также отметил, что в критически важных сферах необходимо полагаться на собственные разработки и развивать внутренние кооперационные связи. Такой подход позволит сформировать прочную базу для долгосрочного развития России, повысить ее глобальную конкурентоспособность и уровень жизни населения.Мишустин также напомнил, что в 2024 году была обновлена стратегия научно-технологического развития, ориентированная на критические технологии, которые смогут изменить существующую промышленную продукцию и создать перспективные рынки.

https://1prime.ru/20250326/mishustin-856114165.html

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россия, михаил мишустин