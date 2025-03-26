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Мишустин назвал условие сильной и устойчивой экономики - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин назвал условие сильной и устойчивой экономики
Мишустин назвал условие сильной и устойчивой экономики - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал условие сильной и устойчивой экономики
Обеспечение устойчивой экономики требует сильной и самодостаточной промышленности, ресурсы для этого в России есть. Об этом сообщил премьер-министр России... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T12:50+0300
2025-03-26T12:50+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Обеспечение устойчивой экономики требует сильной и самодостаточной промышленности, ресурсы для этого в России есть. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "Беспрецедентный масштаб антироссийских санкций еще раз показал нам и всему миру, что для обеспечения устойчивой ситуации в экономике, социальной сфере важно обладать сильной и самодостаточной промышленностью", – подчеркнул он.Премьер-министр также отметил, что в критически важных сферах необходимо полагаться на собственные разработки и развивать внутренние кооперационные связи. Такой подход позволит сформировать прочную базу для долгосрочного развития России, повысить ее глобальную конкурентоспособность и уровень жизни населения.Мишустин также напомнил, что в 2024 году была обновлена стратегия научно-технологического развития, ориентированная на критические технологии, которые смогут изменить существующую промышленную продукцию и создать перспективные рынки.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
12:50 26.03.2025
 
Мишустин назвал условие сильной и устойчивой экономики

Мишустин: устойчивость экономики требует сильной и самодостаточной промышленности

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОтчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Обеспечение устойчивой экономики требует сильной и самодостаточной промышленности, ресурсы для этого в России есть. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.
"Беспрецедентный масштаб антироссийских санкций еще раз показал нам и всему миру, что для обеспечения устойчивой ситуации в экономике, социальной сфере важно обладать сильной и самодостаточной промышленностью", – подчеркнул он.
Премьер-министр также отметил, что в критически важных сферах необходимо полагаться на собственные разработки и развивать внутренние кооперационные связи. Такой подход позволит сформировать прочную базу для долгосрочного развития России, повысить ее глобальную конкурентоспособность и уровень жизни населения.
Мишустин также напомнил, что в 2024 году была обновлена стратегия научно-технологического развития, ориентированная на критические технологии, которые смогут изменить существующую промышленную продукцию и создать перспективные рынки.
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ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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