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Мишустин оценил рост экспорта России в дружественные страны

Мишустин оценил рост экспорта России в дружественные страны - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин оценил рост экспорта России в дружественные страны

Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам прошлого года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T13:07+0300

2025-03-26T13:07+0300

2025-03-26T13:07+0300

экономика

россия

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам прошлого года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам 2024 года. А его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет", - отметил Мишустин. Премьер напомнил, что в прошлом году вступило в силу соглашение о свободной торговле услугами в СНГ, которое станет основой для роста такого сектора. А также завершены переговоры по проекту обновленного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с Китаем. По словам Мишустина, дальнейшему расширению внешнеэкономических связей послужит выполнение соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС, подписанного лидерами стран в декабре прошлого года. Оно открыто для партнеров, которые не являются членами объединения, и призвано обеспечить бесшовный транзит по всей территории союза и в дружественных государствах.

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россия, михаил мишустин, госдума