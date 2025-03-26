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Мишустин оценил рост экспорта России в дружественные страны - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/eksport-856116833.html
Мишустин оценил рост экспорта России в дружественные страны
Мишустин оценил рост экспорта России в дружественные страны - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил рост экспорта России в дружественные страны
Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам прошлого года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T13:07+0300
2025-03-26T13:07+0300
экономика
россия
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам прошлого года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам 2024 года. А его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет", - отметил Мишустин. Премьер напомнил, что в прошлом году вступило в силу соглашение о свободной торговле услугами в СНГ, которое станет основой для роста такого сектора. А также завершены переговоры по проекту обновленного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с Китаем. По словам Мишустина, дальнейшему расширению внешнеэкономических связей послужит выполнение соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС, подписанного лидерами стран в декабре прошлого года. Оно открыто для партнеров, которые не являются членами объединения, и призвано обеспечить бесшовный транзит по всей территории союза и в дружественных государствах.
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россия, михаил мишустин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума
13:07 26.03.2025
 
Мишустин оценил рост экспорта России в дружественные страны

Мишустин: экспорт России в дружественные страны вырос в 2024 году почти на 8,5%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОтчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам прошлого года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.
"Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам 2024 года. А его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет", - отметил Мишустин.
Премьер напомнил, что в прошлом году вступило в силу соглашение о свободной торговле услугами в СНГ, которое станет основой для роста такого сектора. А также завершены переговоры по проекту обновленного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с Китаем.
По словам Мишустина, дальнейшему расширению внешнеэкономических связей послужит выполнение соглашения о единой системе таможенного транзита ЕАЭС, подписанного лидерами стран в декабре прошлого года. Оно открыто для партнеров, которые не являются членами объединения, и призвано обеспечить бесшовный транзит по всей территории союза и в дружественных государствах.
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ЭкономикаРОССИЯМихаил МишустинГосдума
 
 
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