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Выработка электроэнергии в России за 2 месяца снизилась на 3,3 процента
Выработка электроэнергии в России за 2 месяца снизилась на 3,3 процента - 26.03.2025, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии в России за 2 месяца снизилась на 3,3 процента
Выработка электроэнергии в РФ за январь-февраль 2025 года снизилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 219 миллиардов кВт.ч,... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T19:07+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в РФ за январь-февраль 2025 года снизилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 219 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата. Выработка электроэнергии в феврале снизилась на 3% по сравнению с февралем 2024 года, составив 106 миллиардов кВт.ч. Отмечается, что тепловые электростанции выработали в январе-феврале 154 миллиарда кВт.ч, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. Только в феврале выработка составила 75,2 миллиарда кВт.ч, снизившись на 0,9% по сравнению с февралем 2024 года. Гидроэлектростанции за два месяца произвели 29,7 миллиарда кВт.ч электроэнергии - на 9,7% меньше, чем в за аналогичный период 2024 года, в феврале - 14,3 миллиарда кВт.ч, что меньше на 10,6% в годовом выражении. Генерация электричества на АЭС за январь-февраль снизилась на 4,8%, до 34,6 миллиарда кВт.ч. При этом в феврале она снизилась на 4,5% в годовом выражении и составила 15,8 миллиарда кВт.ч.
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росстат, россия, электроэнергия
Энергетика, Росстат, РОССИЯ, электроэнергия
Выработка электроэнергии в России за 2 месяца снизилась на 3,3 процента
Росстат: выработка электроэнергии в РФ за 2 месяца снизилась на 3,3%, до 219 млрд кВт.ч
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в РФ за январь-февраль 2025 года снизилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 219 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата.
Выработка электроэнергии в феврале снизилась на 3% по сравнению с февралем 2024 года, составив 106 миллиардов кВт.ч.
Отмечается, что тепловые электростанции выработали в январе-феврале 154 миллиарда кВт.ч, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. Только в феврале выработка составила 75,2 миллиарда кВт.ч, снизившись на 0,9% по сравнению с февралем 2024 года.
Ростовская АЭС собирается увеличить выработку электроэнергии
Гидроэлектростанции за два месяца произвели 29,7 миллиарда кВт.ч электроэнергии - на 9,7% меньше, чем в за аналогичный период 2024 года, в феврале - 14,3 миллиарда кВт.ч, что меньше на 10,6% в годовом выражении.
Генерация электричества на АЭС за январь-февраль снизилась на 4,8%, до 34,6 миллиарда кВт.ч. При этом в феврале она снизилась на 4,5% в годовом выражении и составила 15,8 миллиарда кВт.ч.