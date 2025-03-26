https://1prime.ru/20250326/elektroenergiya-856134630.html

Выработка электроэнергии в России за 2 месяца снизилась на 3,3 процента

Выработка электроэнергии в России за 2 месяца снизилась на 3,3 процента - 26.03.2025, ПРАЙМ

Выработка электроэнергии в России за 2 месяца снизилась на 3,3 процента

Выработка электроэнергии в РФ за январь-февраль 2025 года снизилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 219 миллиардов кВт.ч,... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T19:07+0300

2025-03-26T19:07+0300

2025-03-26T19:07+0300

энергетика

росстат

россия

электроэнергия

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в РФ за январь-февраль 2025 года снизилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 219 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата. Выработка электроэнергии в феврале снизилась на 3% по сравнению с февралем 2024 года, составив 106 миллиардов кВт.ч. Отмечается, что тепловые электростанции выработали в январе-феврале 154 миллиарда кВт.ч, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. Только в феврале выработка составила 75,2 миллиарда кВт.ч, снизившись на 0,9% по сравнению с февралем 2024 года. Гидроэлектростанции за два месяца произвели 29,7 миллиарда кВт.ч электроэнергии - на 9,7% меньше, чем в за аналогичный период 2024 года, в феврале - 14,3 миллиарда кВт.ч, что меньше на 10,6% в годовом выражении. Генерация электричества на АЭС за январь-февраль снизилась на 4,8%, до 34,6 миллиарда кВт.ч. При этом в феврале она снизилась на 4,5% в годовом выражении и составила 15,8 миллиарда кВт.ч.

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росстат, россия, электроэнергия