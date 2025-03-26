https://1prime.ru/20250326/energopostavki-856124149.html

Россия продолжит выполнять обязательства по энергопоставкам, заявил Сийярто

Россия продолжит выполнять обязательства по энергопоставкам, заявил Сийярто - 26.03.2025, ПРАЙМ

Россия продолжит выполнять обязательства по энергопоставкам, заявил Сийярто

Россия заверила Венгрию, что продолжит выполнять обязательства по поставкам энергии, стороны также договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики,... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T15:25+0300

2025-03-26T15:25+0300

2025-03-26T15:25+0300

экономика

россия

венгрия

петер сийярто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853257044_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_9e935873acabe957260100500a09c8b8.jpg

БУДАПЕШТ, 26 мар - ПРАЙМ. Россия заверила Венгрию, что продолжит выполнять обязательства по поставкам энергии, стороны также договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня мои российские партнеры по переговорам заверили меня, что Россия продолжит выполнять все свои обязательства по поставкам энергоносителей в Венгрию, поэтому энергоснабжение Венгрии останется надежным", - сказал Сийярто в видеообращении.Он также подчеркнул, что стороны договорились "об укреплении сотрудничества между Венгрией и Россией, что, несомненно, отвечает венгерским интересам, поскольку безопасность поставок энергоносителей в Венгрию во многом зависит от сотрудничества с Россией".

https://1prime.ru/20250326/neft-856110440.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, петер сийярто