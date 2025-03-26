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Россия продолжит выполнять обязательства по энергопоставкам, заявил Сийярто
Россия продолжит выполнять обязательства по энергопоставкам, заявил Сийярто - 26.03.2025, ПРАЙМ
Россия продолжит выполнять обязательства по энергопоставкам, заявил Сийярто
Россия заверила Венгрию, что продолжит выполнять обязательства по поставкам энергии, стороны также договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики,... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T15:25+0300
2025-03-26T15:25+0300
2025-03-26T15:25+0300
экономика
россия
венгрия
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 26 мар - ПРАЙМ. Россия заверила Венгрию, что продолжит выполнять обязательства по поставкам энергии, стороны также договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня мои российские партнеры по переговорам заверили меня, что Россия продолжит выполнять все свои обязательства по поставкам энергоносителей в Венгрию, поэтому энергоснабжение Венгрии останется надежным", - сказал Сийярто в видеообращении.Он также подчеркнул, что стороны договорились "об укреплении сотрудничества между Венгрией и Россией, что, несомненно, отвечает венгерским интересам, поскольку безопасность поставок энергоносителей в Венгрию во многом зависит от сотрудничества с Россией".
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россия, венгрия, петер сийярто
Экономика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
Россия продолжит выполнять обязательства по энергопоставкам, заявил Сийярто
Сийярто: РФ заверила, что продолжит выполнять обязательства по энергопоставкам
БУДАПЕШТ, 26 мар - ПРАЙМ. Россия заверила Венгрию, что продолжит выполнять обязательства по поставкам энергии, стороны также договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня мои российские партнеры по переговорам заверили меня, что Россия продолжит выполнять все свои обязательства по поставкам энергоносителей в Венгрию, поэтому энергоснабжение Венгрии останется надежным", - сказал Сийярто в видеообращении.
Он также подчеркнул, что стороны договорились "об укреплении сотрудничества между Венгрией и Россией, что, несомненно, отвечает венгерским интересам, поскольку безопасность поставок энергоносителей в Венгрию во многом зависит от сотрудничества с Россией".
Россия готова принять все меры для бесперебойных поставок нефти в Венгрию