Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС ввели запрет на перегрузку российского СПГ через терминалы - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250326/es-856102180.html
В ЕС ввели запрет на перегрузку российского СПГ через терминалы
В ЕС ввели запрет на перегрузку российского СПГ через терминалы - 26.03.2025, ПРАЙМ
В ЕС ввели запрет на перегрузку российского СПГ через терминалы
Запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы Евросоюза для третьих стран начал действие в среду, однако сами члены ЕС смогут | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T00:31+0300
2025-03-26T00:31+0300
энергетика
газ
бельгия
москва
европа
ес
ямал спг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856102180.jpg?1742938303
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы Евросоюза для третьих стран начал действие в среду, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. ЕС 24 июня 2024 года ввел 14-й пакет санкций, ограничивающий предоставление услуг по перегрузке российского СПГ как с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. Запрет должен был начать действие после 9-месячного переходного периода. Бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Стратен в январе заявляла, что после вступления в силу ограничений из 14-го пакета антироссийских санкций Бельгия продолжит его импорт, но усилит контроль за происхождением топлива в порту. В частности, вводится обязательная декларация для перевозчиков СПГ, пользующихся бельгийским терминалом. Также для перегрузки газа в интересах государства-члена ЕС потребуется обоснование, подтверждающее его необходимость для энергетической безопасности. Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что терминал СПГ компании Fluxys в бельгийском порту Зебрюгге продолжит принимать топливо из России после вступления в силу санкций. При этом российской стороне придется самостоятельно решать, что делать с забронированными мощностями, которые уже нельзя будет использовать для перегрузки топлива для клиентов за пределами Евросоюза. По мнению издания, российская сторона может попытаться найти покупателей на эти объемы СПГ в странах ЕС. Бельгийского оператора связывает многолетний контракт с "Ямал СПГ" на хранение и перегрузку топлива из России. Контракт рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил Fluxys порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись компании в 750 миллионов евро. Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
бельгия
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, бельгия, москва, европа, ес, ямал спг
Энергетика, Газ, БЕЛЬГИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, ЕС, Ямал СПГ
00:31 26.03.2025
 
В ЕС ввели запрет на перегрузку российского СПГ через терминалы

Запрет на перевалку российского СПГ через терминалы ЕС для третьих стран начал действие

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы Евросоюза для третьих стран начал действие в среду, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме.
ЕС 24 июня 2024 года ввел 14-й пакет санкций, ограничивающий предоставление услуг по перегрузке российского СПГ как с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. Запрет должен был начать действие после 9-месячного переходного периода.
Бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Стратен в январе заявляла, что после вступления в силу ограничений из 14-го пакета антироссийских санкций Бельгия продолжит его импорт, но усилит контроль за происхождением топлива в порту. В частности, вводится обязательная декларация для перевозчиков СПГ, пользующихся бельгийским терминалом. Также для перегрузки газа в интересах государства-члена ЕС потребуется обоснование, подтверждающее его необходимость для энергетической безопасности.
Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что терминал СПГ компании Fluxys в бельгийском порту Зебрюгге продолжит принимать топливо из России после вступления в силу санкций. При этом российской стороне придется самостоятельно решать, что делать с забронированными мощностями, которые уже нельзя будет использовать для перегрузки топлива для клиентов за пределами Евросоюза. По мнению издания, российская сторона может попытаться найти покупателей на эти объемы СПГ в странах ЕС.
Бельгийского оператора связывает многолетний контракт с "Ямал СПГ" на хранение и перегрузку топлива из России. Контракт рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил Fluxys порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись компании в 750 миллионов евро.
Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.
 
ЭнергетикаГазБЕЛЬГИЯМОСКВАЕВРОПАЕСЯмал СПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала