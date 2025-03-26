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Евро дешевеет к доллару шестую торговую сессию подряд

Евро дешевеет к доллару шестую торговую сессию подряд - 26.03.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару шестую торговую сессию подряд

Курс евро к доллару снижается в среду, находясь в минусе уже шестой торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T17:17+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в среду, находясь в минусе уже шестой торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,0781 доллара с 1,0792 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 150,43 иены с уровня прошлого закрытия в 149,89 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,13% - до 104,35 пункта. За предыдущие пять торговых дней стоимость европейской валюты упала на 1,4%. При этом с начала месяца евро укрепился к доллару почти на 4%. В четверг инвесторы будут оценивать окончательные квартальные данные по ВВП США. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале прошлого года выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

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евро, доллар сша, курсы валют, рынки, сша