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ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения

ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения - 26.03.2025, ПРАЙМ

ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения, направила поручения в территориальные... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T19:47+0300

2025-03-26T19:47+0300

2025-03-26T19:47+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения, направила поручения в территориальные органы, заявили в ведомстве. "ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения. Служба направила в территориальные органы ведомства соответствующее поручение", - говорится в сообщении. Отмечается, что ФАС провела исследование по оценке долей участников рынков хлеба недлительного хранения из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Анализу подлежали производственные показатели более 1,5 тысячи опрошенных субъектов за 2022-2024 годы. При этом в 82 регионах ведомство определило производителей, обладающих существенной долей в объеме реализации указанных товаров. Территориальные управления ФАС России проанализируют обоснованность установления ими оптово-отпускных цен. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования, добавили там.

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фас рф, хлеб, продукты питания