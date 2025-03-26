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ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения - 26.03.2025, ПРАЙМ
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения, направила поручения в территориальные... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T19:47+0300
2025-03-26T19:47+0300
2025-03-26T19:47+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения, направила поручения в территориальные органы, заявили в ведомстве. "ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения. Служба направила в территориальные органы ведомства соответствующее поручение", - говорится в сообщении. Отмечается, что ФАС провела исследование по оценке долей участников рынков хлеба недлительного хранения из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Анализу подлежали производственные показатели более 1,5 тысячи опрошенных субъектов за 2022-2024 годы. При этом в 82 регионах ведомство определило производителей, обладающих существенной долей в объеме реализации указанных товаров. Территориальные управления ФАС России проанализируют обоснованность установления ими оптово-отпускных цен. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования, добавили там.
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фас рф, хлеб, продукты питания
Экономика, ФАС РФ, хлеб, продукты питания
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения
ФАС России усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения, направила поручения в территориальные органы, заявили в ведомстве.
"ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения. Служба направила в территориальные органы ведомства соответствующее поручение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ФАС провела исследование по оценке долей участников рынков хлеба недлительного хранения из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Анализу подлежали производственные показатели более 1,5 тысячи опрошенных субъектов за 2022-2024 годы.
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При этом в 82 регионах ведомство определило производителей, обладающих существенной долей в объеме реализации указанных товаров.
Территориальные управления ФАС России проанализируют обоснованность установления ими оптово-отпускных цен. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования, добавили там.