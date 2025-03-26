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ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения - 26.03.2025, ПРАЙМ
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ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения - 26.03.2025, ПРАЙМ
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения, направила поручения в территориальные... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T19:47+0300
2025-03-26T19:47+0300
экономика
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хлеб
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения, направила поручения в территориальные органы, заявили в ведомстве. "ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения. Служба направила в территориальные органы ведомства соответствующее поручение", - говорится в сообщении. Отмечается, что ФАС провела исследование по оценке долей участников рынков хлеба недлительного хранения из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Анализу подлежали производственные показатели более 1,5 тысячи опрошенных субъектов за 2022-2024 годы. При этом в 82 регионах ведомство определило производителей, обладающих существенной долей в объеме реализации указанных товаров. Территориальные управления ФАС России проанализируют обоснованность установления ими оптово-отпускных цен. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования, добавили там.
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фас рф, хлеб, продукты питания
Экономика, ФАС РФ, хлеб, продукты питания
19:47 26.03.2025
 
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения

ФАС России усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗавод хлебобулочных изделий
Завод хлебобулочных изделий - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения, направила поручения в территориальные органы, заявили в ведомстве.
"ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения. Служба направила в территориальные органы ведомства соответствующее поручение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ФАС провела исследование по оценке долей участников рынков хлеба недлительного хранения из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Анализу подлежали производственные показатели более 1,5 тысячи опрошенных субъектов за 2022-2024 годы.
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При этом в 82 регионах ведомство определило производителей, обладающих существенной долей в объеме реализации указанных товаров.
Территориальные управления ФАС России проанализируют обоснованность установления ими оптово-отпускных цен. При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования, добавили там.
 
ЭкономикаФАС РФхлебпродукты питания
 
 
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