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ФБР создало группу для предотвращения актов вандализма в США - 26.03.2025, ПРАЙМ
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ФБР создало группу для предотвращения актов вандализма в США
ФБР создало группу для предотвращения актов вандализма в США - 26.03.2025, ПРАЙМ
ФБР создало группу для предотвращения актов вандализма в США
ФБР сформировало специальную группу для предотвращения актов вандализма и поджогов автомобилей Tesla в США, информирует телеканал Fox News. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T04:38+0300
2025-03-26T04:38+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
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дональд трамп
tesla
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ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. ФБР сформировало специальную группу для предотвращения актов вандализма и поджогов автомобилей Tesla в США, информирует телеканал Fox News. "В связи с участившимися нападениями на владельцев автомобилей Tesla, дилерские центры и зарядные станции по всей стране, была создана специальная группа", - говорится в сообщении телеканала. Уточняется, что эта группа была сформирована совместно с Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (ATF) с целью координации следственных действий. Ранее стало известно, что правоохранительные органы получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия владельца Tesla Илона Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации президента США Дональда Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве. Трамп заявил, что считает злоумышленников террористами, но выразил уверенность в том, что за людьми, совершающими нападения, стоят его политические оппоненты.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, tesla, fox news
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Tesla, Fox News
04:38 26.03.2025
 
ФБР создало группу для предотвращения актов вандализма в США

Fox News: ФБР создало группу для предотвращения актов вандализма и поджогов Tesla

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ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. ФБР сформировало специальную группу для предотвращения актов вандализма и поджогов автомобилей Tesla в США, информирует телеканал Fox News.
"В связи с участившимися нападениями на владельцев автомобилей Tesla, дилерские центры и зарядные станции по всей стране, была создана специальная группа", - говорится в сообщении телеканала.
Уточняется, что эта группа была сформирована совместно с Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (ATF) с целью координации следственных действий.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия владельца Tesla Илона Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации президента США Дональда Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве. Трамп заявил, что считает злоумышленников террористами, но выразил уверенность в том, что за людьми, совершающими нападения, стоят его политические оппоненты.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАДональд ТрампTeslaFox News
 
 
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