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ФБР создало группу для предотвращения актов вандализма в США

ФБР создало группу для предотвращения актов вандализма в США - 26.03.2025, ПРАЙМ

ФБР создало группу для предотвращения актов вандализма в США

ФБР сформировало специальную группу для предотвращения актов вандализма и поджогов автомобилей Tesla в США, информирует телеканал Fox News. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T04:38+0300

2025-03-26T04:38+0300

2025-03-26T04:38+0300

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ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. ФБР сформировало специальную группу для предотвращения актов вандализма и поджогов автомобилей Tesla в США, информирует телеканал Fox News. "В связи с участившимися нападениями на владельцев автомобилей Tesla, дилерские центры и зарядные станции по всей стране, была создана специальная группа", - говорится в сообщении телеканала. Уточняется, что эта группа была сформирована совместно с Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию (ATF) с целью координации следственных действий. Ранее стало известно, что правоохранительные органы получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия владельца Tesla Илона Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации президента США Дональда Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве. Трамп заявил, что считает злоумышленников террористами, но выразил уверенность в том, что за людьми, совершающими нападения, стоят его политические оппоненты.

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бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, tesla, fox news