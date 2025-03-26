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Фунт стерлингов дешевеет перед выходом данных по инфляции в Великобритании
Фунт стерлингов дешевеет перед выходом данных по инфляции в Великобритании - 26.03.2025, ПРАЙМ
Фунт стерлингов дешевеет перед выходом данных по инфляции в Великобритании
Курс фунта стерлингов к доллару несколько снижается в среду в преддверии публикации показателей по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T08:54+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару несколько снижается в среду в преддверии публикации показателей по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.46 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,2935 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2943 доллара. В это же время курс евро к доллару опускался до 1,0785 доллара с 1,0792 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 150,48 иены с уровня прошлого закрытия в 149,89 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,11%, до 104,32 пункта. Позднее в среду выйдут данные по инфляции в Великобритании от Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 2,9% с уровня января в 3%.
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Экономика, Рынки, Торги, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Доллар США, фунт стерлингов
Фунт стерлингов дешевеет перед выходом данных по инфляции в Великобритании
Курс фунта стерлингов снижается к доллару в ожидании данных по инфляции в Британии
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару несколько снижается в среду в преддверии публикации показателей по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.46 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,2935 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2943 доллара.
В это же время курс евро к доллару опускался до 1,0785 доллара с 1,0792 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 150,48 иены с уровня прошлого закрытия в 149,89 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,11%, до 104,32 пункта.
Позднее в среду выйдут данные по инфляции в Великобритании от Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 2,9% с уровня января в 3%.
Фунт стерлингов продолжает дешеветь после публикации решения Банка Англии