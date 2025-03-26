https://1prime.ru/20250326/funt-856107057.html

Фунт стерлингов дешевеет перед выходом данных по инфляции в Великобритании

Фунт стерлингов дешевеет перед выходом данных по инфляции в Великобритании - 26.03.2025, ПРАЙМ

Фунт стерлингов дешевеет перед выходом данных по инфляции в Великобритании

Курс фунта стерлингов к доллару несколько снижается в среду в преддверии публикации показателей по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T08:54+0300

2025-03-26T08:54+0300

2025-03-26T08:54+0300

экономика

рынки

торги

великобритания

сша

доллар сша

фунт стерлингов

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/93/841459392_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6900a173d7ab9ac16244b724e02fd44.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару несколько снижается в среду в преддверии публикации показателей по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.46 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,2935 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2943 доллара. В это же время курс евро к доллару опускался до 1,0785 доллара с 1,0792 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 150,48 иены с уровня прошлого закрытия в 149,89 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,11%, до 104,32 пункта. Позднее в среду выйдут данные по инфляции в Великобритании от Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране по итогам февраля замедлилась до 2,9% с уровня января в 3%.

https://1prime.ru/20250320/funt-855970356.html

великобритания

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, великобритания, сша, доллар сша, фунт стерлингов