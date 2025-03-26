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Фунт стерлингов дешевеет к доллару на фоне замедления инфляции в Британии

Фунт стерлингов дешевеет к доллару на фоне замедления инфляции в Британии - 26.03.2025, ПРАЙМ

Фунт стерлингов дешевеет к доллару на фоне замедления инфляции в Британии

Стоимость фунта стерлингов к доллару снижается в среду днем после публикации статистики о замедлении потребительской инфляции в Великобритании, свидетельствуют... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T12:27+0300

2025-03-26T12:27+0300

2025-03-26T12:27+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Стоимость фунта стерлингов к доллару снижается в среду днем после публикации статистики о замедлении потребительской инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.16 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,2905 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2943 доллара. Курс евро к доллару увеличивался до 1,0799 доллара с 1,0792 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 150,1 иены с уровня прошлого закрытия в 149,89 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 104,21 пункта. Годовая инфляция в Великобритании в феврале замедлилась до 2,8% с 3% в январе, что оказалось при этом меньше прогноза в 2,9%. В месячном выражении потребительские цены в феврале выросли на 0,4% после снижения на 0,1% месяцем ранее, ожидалось увеличение на 0,5%. Годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) в стране в феврале замедлилась до 3,5% с 3,7%, прогноз составлял 3,6%. Инвесторы также ожидают в четверг публикации третьей, окончательной оценки по ВВП США в четвертом квартале прошлого года. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

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великобритания, торги, рынки, сша, фунт стерлингов, доллар сша, курсы валют