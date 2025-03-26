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Фунт стерлингов дешевеет к доллару на фоне замедления инфляции в Британии - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/funt-856114885.html
Фунт стерлингов дешевеет к доллару на фоне замедления инфляции в Британии
Фунт стерлингов дешевеет к доллару на фоне замедления инфляции в Британии - 26.03.2025, ПРАЙМ
Фунт стерлингов дешевеет к доллару на фоне замедления инфляции в Британии
Стоимость фунта стерлингов к доллару снижается в среду днем после публикации статистики о замедлении потребительской инфляции в Великобритании, свидетельствуют... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T12:27+0300
2025-03-26T12:27+0300
экономика
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Стоимость фунта стерлингов к доллару снижается в среду днем после публикации статистики о замедлении потребительской инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.16 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,2905 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2943 доллара. Курс евро к доллару увеличивался до 1,0799 доллара с 1,0792 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 150,1 иены с уровня прошлого закрытия в 149,89 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 104,21 пункта. Годовая инфляция в Великобритании в феврале замедлилась до 2,8% с 3% в январе, что оказалось при этом меньше прогноза в 2,9%. В месячном выражении потребительские цены в феврале выросли на 0,4% после снижения на 0,1% месяцем ранее, ожидалось увеличение на 0,5%. Годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) в стране в феврале замедлилась до 3,5% с 3,7%, прогноз составлял 3,6%. Инвесторы также ожидают в четверг публикации третьей, окончательной оценки по ВВП США в четвертом квартале прошлого года. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
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великобритания, торги, рынки, сша, фунт стерлингов, доллар сша, курсы валют
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Торги, Рынки, США, фунт стерлингов, Доллар США, Курсы валют
12:27 26.03.2025
 
Фунт стерлингов дешевеет к доллару на фоне замедления инфляции в Британии

Фунт стерлингов дешевеет к доллару после выхода данных по снижению инфляции в Британии

© Unsplash/Colin WattsДеньги, фунт стерлингов, Великобритания
Деньги, фунт стерлингов, Великобритания
© Unsplash/Colin Watts
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Стоимость фунта стерлингов к доллару снижается в среду днем после публикации статистики о замедлении потребительской инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.16 мск курс фунта стерлингов к доллару уменьшался до 1,2905 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2943 доллара.
Курс евро к доллару увеличивался до 1,0799 доллара с 1,0792 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 150,1 иены с уровня прошлого закрытия в 149,89 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 104,21 пункта.
Годовая инфляция в Великобритании в феврале замедлилась до 2,8% с 3% в январе, что оказалось при этом меньше прогноза в 2,9%. В месячном выражении потребительские цены в феврале выросли на 0,4% после снижения на 0,1% месяцем ранее, ожидалось увеличение на 0,5%.
Годовая базовая инфляция (за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак) в стране в феврале замедлилась до 3,5% с 3,7%, прогноз составлял 3,6%.
Инвесторы также ожидают в четверг публикации третьей, окончательной оценки по ВВП США в четвертом квартале прошлого года. Предварительная и промежуточные оценки показали, что экономика страны в четвертом квартале выросла на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Фунт стерлингов - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Фунт стерлингов дешевеет перед выходом данных по инфляции в Великобритании
08:54
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯТоргиРынкиСШАфунт стерлинговДоллар СШАКурсы валют
 
 
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