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Теперь без России. Украина разбила газовые надежды Европы

Теперь без России. Украина разбила газовые надежды Европы - 26.03.2025, ПРАЙМ

Теперь без России. Украина разбила газовые надежды Европы

Атака ВСУ на ГИС "Суджа" привела к скачку цен на газ в Европе – многие там надеялись на скорое возобновление поставок. Теперь эти надежды отодвигаются, и,... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T06:00+0300

2025-03-26T06:00+0300

2025-03-26T06:00+0300

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транзит газа через украину

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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ, Роман Серов. Атака ВСУ на ГИС "Суджа" привела к скачку цен на газ в Европе – многие там надеялись на скорое возобновление поставок. Теперь эти надежды отодвигаются, и, возможно, на неопределенный срок. С чем страны ЕС останутся к концу отопительного сезона и где им придется брать новый газ, читайте в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеГаз в Европе значительно подорожал после удара ВСУ по ГИС "Суджа" в Курской области. В пятницу стоимость энергоносителя на бирже ICE подскочила более чем на 6%. Фьючерсы на ближайший месяц на голландский газ (европейский эталон) выросли на 3,8% до 44,48 евро за мегаватт-час.Это повышение выглядит весьма странно, ведь поставки в Европу через ГИС "Суджа" прекращены с конца прошлого года. Так ли важно, работает ли станция, если транзит российского газа через Украину полностью прекращен? Или европейские потребители все-таки на что-то надеялись?Слов нет, одни эмоцииПо мнению экспертов, речь идет скорее об эмоциональной реакции рынка. Атака ВСУ существенно сокращает шанс на восстановление прокачки, в то время, как европейские потребители все же надеялись, что остановленный по политическим мотивам транзит возобновят на фоне переговоров между Россией и США."В конечном итоге, этот транзит нужен и Европе, и нам, и Украине. Европейцы гарантированно получают газ по фиксированной цене, Россия его продает, а Украина на этом зарабатывает. Предлагались разные варианты, в том числе, перенос точки сдачи-приемки так, чтобы европейские компании транспортировали по украинской территории уже свой газ, не контактируя с "Газпромом", - говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.Европейские компании были готовы сами договариваться с оператором украинской ГТС, однако в Киеве настаивали, чтобы российский газ вовсе не продавался в Европе. Их аргумент – Россия направит заработанные деньги на оружие. Но если конфликт закончится, доходы пойдут на другое, а военные расходы, напротив, уменьшатся. Так ли важно, на что Россия будет тратить заработанное? - рассуждает он.После атаки на Суджу стало ясно, что Украина не хочет видеть российский газ в Европе ни в каком виде, по крайней мере, при нынешней власти.Это может затянуть сроки возобновления поставок и отодвинуть их вовсе на неопределенный срок. Скорого решения проблемы не предвидится, что усугубит ситуацию на европейском рынке."Взрыв газоизмерительной станции Суджа дал очередной сигнал участникам европейского рынка газа о сокращении потенциальных возможностей транспортировки и перспектив снижения предложения, что является триггером дальнейшей стагнации экономик ЕС", - говорит Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии.Бочки стремительно пустеютВ настоящее время уже можно сказать, что текущий отопительный сезон Европа завершила штатно. Пытаясь минимизировать покупку газа на спотовом рынке, дабы не конкурировать с Азией (иначе цены подскочили бы еще сильнее), они активно опустошали запасы. На сегодняшний день, к концу отопительного сезона, европейские ПХГ заполнены лишь на треть, что является критически низким уровнем. Чтобы восполнить запасы, им придется активно закупать газ все оставшееся до нового сезона время.Можно ли найти такие объемы на рынке – вопрос. Но то, что дешево это не будет, ясно уже заранее. Объем российского газа в Европу в 2025 году сократится вдвое в сравнении с 2024-м из-за прекращения украинского транзита. Вместо 30 миллиардов кубов в год останется 15, прокачиваемых через турецкий маршрут.Прочие трубопроводные маршруты в ЕС загружены по максимуму. Основные контрагенты - Норвегия, Азербайджан, Алжир не могут сколько-нибудь серьезно увеличить поставки, поскольку трубопроводные мощности заточены под определенный объем.Это означает, что необходимо активно покупать СПГ, а это достаточно дорого. Но цены - полбеды. Беда в том, что они нестабильны: как только растет спрос, увеличивается и стоимость поставок, причем в моменте. Это означает, что ни один бизнес не может заранее просчитать стоимость энергоносителей, чтобы заложить ее в проекты дальнейшего развития. Именно эта нестабильность больнее всего бьет по европейской экономике. Сейчас европейский истеблишмент регулярно отчитывается о сокращении зависимости от российских энергоресурсов, однако такие результаты негативно сказываются на промышленном секторе стран союза.Снова заполнить трубуИ вот тут Россия могла бы вновь прийти на выручку. По словам Сафоновой, основные трубопроводные системы для поставки российских углеводородов построены именно для энергетической безопасности европейских стран. В Советском Союзе были введены в эксплуатацию четыре газопроводные системы для транзита газа через Украину в европейские страны. Совокупная мощность газопроводов "Уренгой — Помары — Ужгород" (Суджа), "Союз" (Сохрановка), "Прогресс", газотранспортного коридора через Румынию, по которым осуществлялся ранее транзит газа через Украину, составлял 84,0 миллиарда кубометров. В 2024 году транзит газа через Украину через Суджу составил 15 миллиардов кубометров (18% от совокупной мощности).При этом украинская ГТС цела, и восстановить прокачку можно было бы в довольно сжатые сроки. Какая сумма инвестиций для этого потребуется, может оценить комиссионная проверка газовой инфраструктуры. Но если просто запустить неповрежденные на данный момент трубопроводы, поставки из РФ могли бы составить около 60 миллиардов кубов в год, что спасло бы ситуацию. И цены бы сразу снизились, ведь Европе не пришлось бы так часто обращаться к СПГ-поставщикам.Да и судя по тому, что президент США Дональд Трамп больше не хочет содержать Украину, как это делал его предшественник, это станет исключительно европейской задачей. Но Европа лишь декларирует помощь, а на деле не хочет и не может взваливать на себя этот груз целиком. Возобновление транзита дало бы Украине возможность заработать, не пересаживаясь на европейскую шею, которая и без того трещит. До начала военных действий транзит российского газа в Европу приносил Украине несколько миллиардов долларов в год.А что скажет Америка?Другой вопрос - позиция США. В настоящее время именно Штаты являются ключевым поставщиком СПГ в Европу и в перспективе могут увеличить объем поставок на фоне одобрения новых проектов. Именно на это настроен Трамп."В то же время, на фоне разрастающихся торговых войн и отсутствия единых подходов к тарифной политике, отказ ЕС от российского СПГ чреват последствиями. В текущей конфигурации странам ЕС было бы выгоднее снять санкции и заключить прямые долгосрочные соглашения на поставку российских энергоресурсов, пока США не стали торговым посредником по реализации углеводородов в Европу", - считает Сафонова.По мнению Юшкова, возобновление поставок российского газа – наиболее логичный и легко реализуемый сценарий, позволяющий Европе не слишком сидеть на американской "газовой игле". Формально ЕС российский газ не запрещала, поэтому никаких санкций снимать не потребуется. Бизнес ждет и надеется на реализацию именно такого сценария. Но для этого необходимо сменить правящие элиты как в Киеве, так и в Брюсселе. Сейчас они нацелены на конфронтацию, а не на решение собственных проблем.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

транзит газа через украину, газ, украина, европа, дональд трамп, ес, всу, ice