https://1prime.ru/20250326/gaz-856109868.html

Россия поставила в Венгрию рекордный объем газа

Россия поставила в Венгрию рекордный объем газа - 26.03.2025, ПРАЙМ

Россия поставила в Венгрию рекордный объем газа

Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров,... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T10:12+0300

2025-03-26T10:12+0300

2025-03-26T10:12+0300

энергетика

газ

россия

венгрия

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В среду Новак провел рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. "В 2024 году поставки российского газа в Венгрию достигли рекордных 8,6 миллиарда кубометров, а на 1 марта 2025 года составили 1,18 миллиарда кубометров", - приводит пресс-служба кабмина слова Новака.

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газ, россия, венгрия