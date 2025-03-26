https://1prime.ru/20250326/gaz-856109868.html
Россия поставила в Венгрию рекордный объем газа
Россия поставила в Венгрию рекордный объем газа - 26.03.2025, ПРАЙМ
Россия поставила в Венгрию рекордный объем газа
Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров,... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T10:12+0300
2025-03-26T10:12+0300
2025-03-26T10:12+0300
энергетика
газ
россия
венгрия
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5944c84e78738283ca981acda3ef83bf.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В среду Новак провел рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. "В 2024 году поставки российского газа в Венгрию достигли рекордных 8,6 миллиарда кубометров, а на 1 марта 2025 года составили 1,18 миллиарда кубометров", - приводит пресс-служба кабмина слова Новака.
https://1prime.ru/20250326/druzhba-856109419.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/16/841331612_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_92920de6f661b061019e3ce4d7b0b95a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, венгрия
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ
Россия поставила в Венгрию рекордный объем газа
Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
В среду Новак провел рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
"В 2024 году поставки российского газа в Венгрию достигли рекордных 8,6 миллиарда кубометров, а на 1 марта 2025 года составили 1,18 миллиарда кубометров", - приводит пресс-служба кабмина слова Новака.
В правительстве оценили объем поставок российской нефти Венгрии по "Дружбе"