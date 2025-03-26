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Россия поставила в Венгрию рекордный объем газа - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Россия поставила в Венгрию рекордный объем газа
Россия поставила в Венгрию рекордный объем газа - 26.03.2025, ПРАЙМ
Россия поставила в Венгрию рекордный объем газа
Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров,... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T10:12+0300
2025-03-26T10:12+0300
энергетика
газ
россия
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В среду Новак провел рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. "В 2024 году поставки российского газа в Венгрию достигли рекордных 8,6 миллиарда кубометров, а на 1 марта 2025 года составили 1,18 миллиарда кубометров", - приводит пресс-служба кабмина слова Новака.
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газ, россия, венгрия
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ
10:12 26.03.2025
 
Россия поставила в Венгрию рекордный объем газа

Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
В среду Новак провел рабочую встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
"В 2024 году поставки российского газа в Венгрию достигли рекордных 8,6 миллиарда кубометров, а на 1 марта 2025 года составили 1,18 миллиарда кубометров", - приводит пресс-служба кабмина слова Новака.
% Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
В правительстве оценили объем поставок российской нефти Венгрии по "Дружбе"
10:02
 
ЭнергетикаГазРОССИЯВЕНГРИЯ
 
 
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