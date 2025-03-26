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Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы
Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы - 26.03.2025, ПРАЙМ
Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы
Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров, передает агентство... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T12:01+0300
2025-03-26T12:01+0300
энергетика
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров, передает агентство Блумберг. "Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, поскольку атаки на энергетическую инфраструктуру и быстрое истощение топливных резервов привели к росту спроса", - передаёт агентство. Генеральный директор компании D.Trading, торгового подразделения украинского энергохолдинга ДТЭК, Дмитрий Сахарук уточнил, что Украине может потребоваться до 5 миллиардов кубометров в сезон с апреля по апрель будущего года. Ранее украинская консалтинговая компания EXPRO сообщила, что за февраль импорт газа в страну увеличился в 12 раз. Увеличение импорта в EXPRO объясняют существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой в феврале. Как отмечается в материале, несмотря на наступившую весну, Украине придется держать высокий темп импорта топлива, чтобы заполнить хранилища в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, всу, европа, газ
Энергетика, УКРАИНА, ВСУ, ЕВРОПА, Газ
12:01 26.03.2025
 
Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы

Bloomberg: Украина планирует импортировать газ из Европы из-за роста спроса

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, потребность в нем на грядущий сезон может достигать 5 миллиардов кубометров, передает агентство Блумберг.
"Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, поскольку атаки на энергетическую инфраструктуру и быстрое истощение топливных резервов привели к росту спроса", - передаёт агентство.
Генеральный директор компании D.Trading, торгового подразделения украинского энергохолдинга ДТЭК, Дмитрий Сахарук уточнил, что Украине может потребоваться до 5 миллиардов кубометров в сезон с апреля по апрель будущего года.
Ранее украинская консалтинговая компания EXPRO сообщила, что за февраль импорт газа в страну увеличился в 12 раз. Увеличение импорта в EXPRO объясняют существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой в феврале. Как отмечается в материале, несмотря на наступившую весну, Украине придется держать высокий темп импорта топлива, чтобы заполнить хранилища в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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