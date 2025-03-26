https://1prime.ru/20250326/gaz-856124540.html

Биржевые цены на газ в Европе теряют в среду 1,5%

Биржевые цены на газ в Европе теряют в среду 1,5% - 26.03.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе теряют в среду 1,5%

Биржевые цены на газ в Европе в среду теряют 1,5% - ниже 460 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T15:30+0300

2025-03-26T15:30+0300

2025-03-26T15:30+0300

экономика

газ

европа

ice

нидерланды

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/38/841443847_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ebdf8542ef1f5ec386225adae0be423f.jpg

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду теряют 1,5% - ниже 460 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 456 долларов за тысячу кубометров (–1,8%). А по состоянию на 15.15 мск их стоимость составляла 457,5 доллара (–1,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 464,4 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250326/gaz-856109868.html

европа

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, ice, нидерланды, торги