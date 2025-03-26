Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак дал прогноз по добыче газа в России - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250326/gaz-856129651.html
Новак дал прогноз по добыче газа в России
Новак дал прогноз по добыче газа в России - 26.03.2025, ПРАЙМ
Новак дал прогноз по добыче газа в России
Прогноз по добыче газа в России на 2025 год пока не меняется, но правительство РФ рассчитывает, что она будет выше, чем в 2024 году, сообщил журналистам... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:59+0300
2025-03-26T16:59+0300
энергетика
газ
россия
александр новак
добыча газа
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Прогноз по добыче газа в России на 2025 год пока не меняется, но правительство РФ рассчитывает, что она будет выше, чем в 2024 году, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак."Мы пока не меняем прогнозы. Конечно, прогноз будет корректироваться исходя из текущего развития экономической ситуации, потребления", - ответил он на вопрос о прогнозе по добыче газа на 2025 год."В целом мы рассчитываем, что объем добычи газа будет выше", - добавил Новак.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61577d6104dabce1dc27d5a01c88fbef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, александр новак, добыча газа
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Александр Новак, добыча газа
16:59 26.03.2025
 
Новак дал прогноз по добыче газа в России

Новак: власти ожидают роста добычи газа в России в 2025 году

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Прогноз по добыче газа в России на 2025 год пока не меняется, но правительство РФ рассчитывает, что она будет выше, чем в 2024 году, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Мы пока не меняем прогнозы. Конечно, прогноз будет корректироваться исходя из текущего развития экономической ситуации, потребления", - ответил он на вопрос о прогнозе по добыче газа на 2025 год.
"В целом мы рассчитываем, что объем добычи газа будет выше", - добавил Новак.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯАлександр Новакдобыча газа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала