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Новак дал прогноз по добыче газа в России

Новак дал прогноз по добыче газа в России - 26.03.2025, ПРАЙМ

Новак дал прогноз по добыче газа в России

Прогноз по добыче газа в России на 2025 год пока не меняется, но правительство РФ рассчитывает, что она будет выше, чем в 2024 году, сообщил журналистам... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:59+0300

2025-03-26T16:59+0300

2025-03-26T16:59+0300

энергетика

газ

россия

александр новак

добыча газа

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Прогноз по добыче газа в России на 2025 год пока не меняется, но правительство РФ рассчитывает, что она будет выше, чем в 2024 году, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак."Мы пока не меняем прогнозы. Конечно, прогноз будет корректироваться исходя из текущего развития экономической ситуации, потребления", - ответил он на вопрос о прогнозе по добыче газа на 2025 год."В целом мы рассчитываем, что объем добычи газа будет выше", - добавил Новак.

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газ, россия, александр новак, добыча газа