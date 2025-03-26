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Новак дал прогноз по добыче газа в России
Новак дал прогноз по добыче газа в России - 26.03.2025, ПРАЙМ
Новак дал прогноз по добыче газа в России
Прогноз по добыче газа в России на 2025 год пока не меняется, но правительство РФ рассчитывает, что она будет выше, чем в 2024 году, сообщил журналистам... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:59+0300
2025-03-26T16:59+0300
2025-03-26T16:59+0300
энергетика
газ
россия
александр новак
добыча газа
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Прогноз по добыче газа в России на 2025 год пока не меняется, но правительство РФ рассчитывает, что она будет выше, чем в 2024 году, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак."Мы пока не меняем прогнозы. Конечно, прогноз будет корректироваться исходя из текущего развития экономической ситуации, потребления", - ответил он на вопрос о прогнозе по добыче газа на 2025 год."В целом мы рассчитываем, что объем добычи газа будет выше", - добавил Новак.
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газ, россия, александр новак, добыча газа
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Александр Новак, добыча газа
Новак дал прогноз по добыче газа в России
Новак: власти ожидают роста добычи газа в России в 2025 году
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Прогноз по добыче газа в России на 2025 год пока не меняется, но правительство РФ рассчитывает, что она будет выше, чем в 2024 году, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Мы пока не меняем прогнозы. Конечно, прогноз будет корректироваться исходя из текущего развития экономической ситуации, потребления", - ответил он на вопрос о прогнозе по добыче газа на 2025 год.
"В целом мы рассчитываем, что объем добычи газа будет выше", - добавил Новак.