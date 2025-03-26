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Добыча газа в РФ в январе–феврале снизилась на 7,5 процента

Добыча газа в РФ в январе–феврале снизилась на 7,5 процента - 26.03.2025, ПРАЙМ

Добыча газа в РФ в январе–феврале снизилась на 7,5 процента

Добыча газа в России – естественного и попутного нефтяного – в январе–феврале снизилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 118,3... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T19:18+0300

2025-03-26T19:18+0300

2025-03-26T19:18+0300

энергетика

газ

росстат

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Добыча газа в России – естественного и попутного нефтяного – в январе–феврале снизилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 118,3 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) в феврале в месячном выражении уменьшилась на 11,5%, а в годовом – на 12,7%, до 47,4 миллиарда кубометров. За два месяца показатель составил 101 миллиард кубометров, снизившись на 8,3% в годовом выражении. Добыча попутного нефтяного газа в прошлом месяце составила 8,3 миллиарда кубометров, сократившись на 3,1% в годовом и на 7,9% в месячном выражении. За январь-февраль она достигла 17,3 миллиарда кубометров, снизившись на 4,2% к аналогичному периоду 2024 года. Таким образом, добыча естественного и попутного газа за первые два месяца 2025 года составила 118,3 миллиарда кубометров. Это на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (127,9 миллиарда кубометров). В 2024 году суммарная добыча газа в России выросла на 7,4% – до 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.

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газ, росстат