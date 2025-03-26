https://1prime.ru/20250326/gaz-856136853.html
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента - 26.03.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента
Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 2% – до 455 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T20:39+0300
2025-03-26T20:39+0300
2025-03-26T20:39+0300
энергетика
газ
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08b0bec33d0274af836fd081ee81e193.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 2% – до 455 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 456 долларов за тысячу кубометров (-1,8%). Ценовой минимум составил 452 доллара (-2,7%), ценовой максимум – 461,6 доллара (-0,6%). Последние фьючерсы торговались по 454,6 доллара (-2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 464,4 доллара за тысячу кубометров. Сезонный фактор в ценах на газ уже можно исключать, сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По его словам, основным фактором, влияющим на котировки, в обозримой перспективе остается вопрос о том, где и по какой цене ЕС будет покупать газ в подземные хранилища перед новым отопительным сезоном. "Среди важных новостей надо отметить заявление господина Новака о готовности России в 2025 году нарастить добычу газа. При этом базовый прогноз на год пока не пересматривали. Можно предположить, что часть потенциально добытого газа могла бы пойти на европейские нужды", – отметил Скрябин. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20250326/gaz-856124540.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_443906c21be24e573248853d17250044.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2% – до $455 за тысячу кубометров
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 2% – до 455 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 456 долларов за тысячу кубометров (-1,8%). Ценовой минимум составил 452 доллара (-2,7%), ценовой максимум – 461,6 доллара (-0,6%). Последние фьючерсы торговались по 454,6 доллара (-2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 464,4 доллара за тысячу кубометров.
Сезонный фактор в ценах на газ уже можно исключать, сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По его словам, основным фактором, влияющим на котировки, в обозримой перспективе остается вопрос о том, где и по какой цене ЕС будет покупать газ в подземные хранилища перед новым отопительным сезоном.
Биржевые цены на газ в Европе теряют в среду 1,5%
"Среди важных новостей надо отметить заявление господина Новака о готовности России в 2025 году нарастить добычу газа. При этом базовый прогноз на год пока не пересматривали. Можно предположить, что часть потенциально добытого газа могла бы пойти на европейские нужды", – отметил Скрябин.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.