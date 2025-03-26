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Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента - 26.03.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента

Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 2% – до 455 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T20:39+0300

2025-03-26T20:39+0300

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энергетика

газ

европа

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на 2% – до 455 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 456 долларов за тысячу кубометров (-1,8%). Ценовой минимум составил 452 доллара (-2,7%), ценовой максимум – 461,6 доллара (-0,6%). Последние фьючерсы торговались по 454,6 доллара (-2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 464,4 доллара за тысячу кубометров. Сезонный фактор в ценах на газ уже можно исключать, сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По его словам, основным фактором, влияющим на котировки, в обозримой перспективе остается вопрос о том, где и по какой цене ЕС будет покупать газ в подземные хранилища перед новым отопительным сезоном. "Среди важных новостей надо отметить заявление господина Новака о готовности России в 2025 году нарастить добычу газа. При этом базовый прогноз на год пока не пересматривали. Можно предположить, что часть потенциально добытого газа могла бы пойти на европейские нужды", – отметил Скрябин. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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газ, европа