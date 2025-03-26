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В Госдуме назвали атаку ВСУ на ГТС Крыма бессильной злобой - 26.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали атаку ВСУ на ГТС Крыма бессильной злобой
В Госдуме назвали атаку ВСУ на ГТС Крыма бессильной злобой - 26.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали атаку ВСУ на ГТС Крыма бессильной злобой
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал попытку ВСУ атаковать газовое хранилище в Крыму бессильной злобой. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T01:22+0300
2025-03-26T01:22+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал попытку ВСУ атаковать газовое хранилище в Крыму бессильной злобой. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинский беспилотник 24 марта пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, и был перехвачен в районе мыса Тарханкут российской системой ПВО. До этого система ПВО отразила 22 и 23 марта атаки ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму и по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области. "Попытки атак энергетической и гражданской инфраструктуры иначе как бессильной злобой киевского режима и желанием отвлечь собственное население от реальных проблем назвать нельзя", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, Владимир Зеленский в очередной раз демонстрирует свою недоговороспособность и непоследовательность, намеренно срывая наметившиеся мирные инициативы. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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россия, украина, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, минобороны рф
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, УКРАИНА, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Минобороны РФ
01:22 26.03.2025
 
В Госдуме назвали атаку ВСУ на ГТС Крыма бессильной злобой

Депутат Госдумы Нестеренко назвал атаку ВСУ на газовое хранилище в Крыму бессильной злобой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал попытку ВСУ атаковать газовое хранилище в Крыму бессильной злобой.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинский беспилотник 24 марта пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, и был перехвачен в районе мыса Тарханкут российской системой ПВО. До этого система ПВО отразила 22 и 23 марта атаки ВСУ по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму и по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области.
"Попытки атак энергетической и гражданской инфраструктуры иначе как бессильной злобой киевского режима и желанием отвлечь собственное население от реальных проблем назвать нельзя", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, Владимир Зеленский в очередной раз демонстрирует свою недоговороспособность и непоследовательность, намеренно срывая наметившиеся мирные инициативы.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯУКРАИНАРФСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийМинобороны РФ
 
 
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