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В Молдавии стягивают силы полиции в столицу Гагаузии после задержания Гуцул

В Молдавии стягивают силы полиции в столицу Гагаузии после задержания Гуцул - 26.03.2025, ПРАЙМ

В Молдавии стягивают силы полиции в столицу Гагаузии после задержания Гуцул

Власти Молдавии стягивают в Гагаузию полицию после задержания главы автономии Евгении Гуцул, ситуация в регионе накаляется, заявил РИА Новости замглавы Гагаузии | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T10:31+0300

2025-03-26T10:31+0300

2025-03-26T10:31+0300

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КИШИНЕВ, 26 мар - ПРАЙМ. Власти Молдавии стягивают в Гагаузию полицию после задержания главы автономии Евгении Гуцул, ситуация в регионе накаляется, заявил РИА Новости замглавы Гагаузии Виктор Петров. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа. "В (административный центр Гагаузии) город Комрат стягиваются силы полиции. Думаю, что город будет заблокирован. Принимаются меры режимом партии "Действие и солидарность", ситуация накаляется.", - заявил Петров. По его словам, в Комрате запланирован митинг в поддержку Гуцул, в котором примут участие ка политики, так и рядовые граждане. Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.

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молдавия, общество , кишинев