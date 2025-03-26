Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии стягивают силы полиции в столицу Гагаузии после задержания Гуцул - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250326/gutsul-856110756.html
В Молдавии стягивают силы полиции в столицу Гагаузии после задержания Гуцул
В Молдавии стягивают силы полиции в столицу Гагаузии после задержания Гуцул - 26.03.2025, ПРАЙМ
В Молдавии стягивают силы полиции в столицу Гагаузии после задержания Гуцул
Власти Молдавии стягивают в Гагаузию полицию после задержания главы автономии Евгении Гуцул, ситуация в регионе накаляется, заявил РИА Новости замглавы Гагаузии | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T10:31+0300
2025-03-26T10:31+0300
политика
молдавия
общество
кишинев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856110604_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fdb2fb40e49837d3be276e8436151968.jpg
КИШИНЕВ, 26 мар - ПРАЙМ. Власти Молдавии стягивают в Гагаузию полицию после задержания главы автономии Евгении Гуцул, ситуация в регионе накаляется, заявил РИА Новости замглавы Гагаузии Виктор Петров. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа. "В (административный центр Гагаузии) город Комрат стягиваются силы полиции. Думаю, что город будет заблокирован. Принимаются меры режимом партии "Действие и солидарность", ситуация накаляется.", - заявил Петров. По его словам, в Комрате запланирован митинг в поддержку Гуцул, в котором примут участие ка политики, так и рядовые граждане. Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
https://1prime.ru/20240410/gagauziya-847249514.html
молдавия
кишинев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856110604_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d5a91f715166f346823113c70efdd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, общество , кишинев
Политика, МОЛДАВИЯ, Общество , Кишинев
10:31 26.03.2025
 
В Молдавии стягивают силы полиции в столицу Гагаузии после задержания Гуцул

Петров: Молдавия стягивает силы полиции в Гагаузии после задержания Гуцул

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОткрытие приемной культурно-образовательного центра Молдовы для поддержки соотечественников
Открытие приемной культурно-образовательного центра Молдовы для поддержки соотечественников - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 26 мар - ПРАЙМ. Власти Молдавии стягивают в Гагаузию полицию после задержания главы автономии Евгении Гуцул, ситуация в регионе накаляется, заявил РИА Новости замглавы Гагаузии Виктор Петров.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа.
"В (административный центр Гагаузии) город Комрат стягиваются силы полиции. Думаю, что город будет заблокирован. Принимаются меры режимом партии "Действие и солидарность", ситуация накаляется.", - заявил Петров.
По его словам, в Комрате запланирован митинг в поддержку Гуцул, в котором примут участие ка политики, так и рядовые граждане.
Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
Гагаузия при агрессии со стороны Кишинева обратится к России, заявила Гуцул
10 апреля 2024, 09:14
 
ПолитикаМОЛДАВИЯОбществоКишинев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала