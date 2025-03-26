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Мишустин: средства ИИ должны привести к необходимости переподготовки кадров

Мишустин: средства ИИ должны привести к необходимости переподготовки кадров - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин: средства ИИ должны привести к необходимости переподготовки кадров

Технологии искусственного интеллекта должны привести не к сокращению рабочих мест, а к переподготовке кадров в той или иной сфере, сообщил премьер-министр РФ... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:54+0300

2025-03-26T14:54+0300

2025-03-26T14:55+0300

экономика

михаил мишустин

технологии

искусственный интеллект

правительство рф

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта должны привести не к сокращению рабочих мест, а к переподготовке кадров в той или иной сфере, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Искусственный интеллект, на мой взгляд, никогда не заменит человека, но может служить ему отличным, надежным помощником. Искусственный интеллект должен привести не к сокращению рабочих мест, а к необходимости переподготовки кадров и трансформации в этой области", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев после ежегодного отчета о своей работе за предыдущий год перед депутатами Государственной думы.

https://1prime.ru/20250326/mishustin-856121245.html

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михаил мишустин, технологии, искусственный интеллект, правительство рф