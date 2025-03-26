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Мишустин: средства ИИ должны привести к необходимости переподготовки кадров
Мишустин: средства ИИ должны привести к необходимости переподготовки кадров - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин: средства ИИ должны привести к необходимости переподготовки кадров
Технологии искусственного интеллекта должны привести не к сокращению рабочих мест, а к переподготовке кадров в той или иной сфере, сообщил премьер-министр РФ... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:54+0300
2025-03-26T14:54+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта должны привести не к сокращению рабочих мест, а к переподготовке кадров в той или иной сфере, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Искусственный интеллект, на мой взгляд, никогда не заменит человека, но может служить ему отличным, надежным помощником. Искусственный интеллект должен привести не к сокращению рабочих мест, а к необходимости переподготовки кадров и трансформации в этой области", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев после ежегодного отчета о своей работе за предыдущий год перед депутатами Государственной думы.
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михаил мишустин, технологии, искусственный интеллект, правительство рф
Экономика, Михаил Мишустин, Технологии, искусственный интеллект, Правительство РФ
Мишустин: средства ИИ должны привести к необходимости переподготовки кадров
Мишустин: технологии ИИ должны привести к необходимости переподготовки кадров
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта должны привести не к сокращению рабочих мест, а к переподготовке кадров в той или иной сфере, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Искусственный интеллект, на мой взгляд, никогда не заменит человека, но может служить ему отличным, надежным помощником. Искусственный интеллект должен привести не к сокращению рабочих мест, а к необходимости переподготовки кадров и трансформации в этой области", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев после ежегодного отчета о своей работе за предыдущий год перед депутатами Государственной думы.
Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ в мире, заявил Мишустин