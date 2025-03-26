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Фондовые индексы Европы снижаются на фоне данных по инфляции в Британии - 26.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250326/indeksy-856113399.html
Фондовые индексы Европы снижаются на фоне данных по инфляции в Британии
Фондовые индексы Европы снижаются на фоне данных по инфляции в Британии - 26.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются на фоне данных по инфляции в Британии
Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в среду после выхода данных по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T11:41+0300
2025-03-26T11:41+0300
экономика
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в среду после выхода данных по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.28 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,1%, до 8 672,1 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,26%, до 8 087,6 пункта, немецкий DAX - на 0,05%, до 23 093,12 пункта. Согласно опубликованным ранее в среду данным Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS), годовая инфляция в Великобритании по итогам февраля замедлилась до 2,8% с 3% месяцем ранее, показатель прогнозировался на уровне 2,9%. В месячном выражении потребительские цены за февраль выросли на 0,4% после снижения на 0,1% месяцем ранее. "Банк Англии и канцлер казначейства Великобритании почувствуют некоторое облегчение от замедления общей динамики инфляции", - цитирует агентство Блумберг старшего менеджера британской компании по управлении фондами Aberdeen Люка Бартоломью (Luke Bartholomew). Данные по инфляции в стране учитываются Банком Англии при планировании денежно-кредитной политики. По итогам недавнего мартовского заседания регулятор принял решение сохранить учетную ставку на уровне 4,5% годовых.
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рынки, торги, индексы, великобритания, банк англии
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Банк Англии
11:41 26.03.2025
 
Фондовые индексы Европы снижаются на фоне данных по инфляции в Британии

Фондовые индексы Европы снижаются в среду после выхода данных по инфляции в Британии

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанк" Лондонская фондовая биржа
 Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в среду после выхода данных по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.28 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,1%, до 8 672,1 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,26%, до 8 087,6 пункта, немецкий DAX - на 0,05%, до 23 093,12 пункта.
Согласно опубликованным ранее в среду данным Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS), годовая инфляция в Великобритании по итогам февраля замедлилась до 2,8% с 3% месяцем ранее, показатель прогнозировался на уровне 2,9%.
В месячном выражении потребительские цены за февраль выросли на 0,4% после снижения на 0,1% месяцем ранее.
"Банк Англии и канцлер казначейства Великобритании почувствуют некоторое облегчение от замедления общей динамики инфляции", - цитирует агентство Блумберг старшего менеджера британской компании по управлении фондами Aberdeen Люка Бартоломью (Luke Bartholomew).
Данные по инфляции в стране учитываются Банком Англии при планировании денежно-кредитной политики. По итогам недавнего мартовского заседания регулятор принял решение сохранить учетную ставку на уровне 4,5% годовых.
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ЭкономикаРынкиТоргиИндексыВЕЛИКОБРИТАНИЯБанк Англии
 
 
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