https://1prime.ru/20250326/inflyatsiya-856135766.html

Инфляция в России на 24 марта составила 10,11% в годовом выражении

Инфляция в России на 24 марта составила 10,11% в годовом выражении - 26.03.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России на 24 марта составила 10,11% в годовом выражении

Инфляция в России на 24 марта составила 10,11% в годовом выражении после 10,08% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T19:40+0300

2025-03-26T19:40+0300

2025-03-26T19:40+0300

экономика

россия

инфляция в россии

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Инфляция в России на 24 марта составила 10,11% в годовом выражении после 10,08% неделей ранее, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 18 по 24 марта рост цен в среднем составил 0,22% (неделей ранее - 0,05%). Цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,5%; на продукты питания за исключением плодоовощной продукции - на 0,2%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю c 18 по 24 марта цены не изменились. "Ускорилось удешевление электро- и бытовых приборов (-0,5% неделя к неделе). Снизились цены на легковые автомобили (-0,1% в недельном выражении). На медикаменты рост цен сохранился на уровне предыдущей недели", - пишут авторы обзора. Что касается услуг (туристических, регулируемых и бытовых), за неделю они подорожали на 0,13%.

https://1prime.ru/20250326/rosstat-856134005.html

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