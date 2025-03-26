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Доходы семей в Италии в 2023 году снизились в реальном выражении

Доходы семей в Италии в 2023 году снизились в реальном выражении - 26.03.2025, ПРАЙМ

Доходы семей в Италии в 2023 году снизились в реальном выражении

Средний годовой доход домохозяйств в Италии снизился в 2023 году в реальном выражении - на 1,6%, хотя номинально и вырос до 37,5 тысяч евро, сообщил... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:04+0300

2025-03-26T16:04+0300

2025-03-26T16:04+0300

экономика

италия

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РИМ, 26 мар – ПРАЙМ. Средний годовой доход домохозяйств в Италии снизился в 2023 году в реальном выражении - на 1,6%, хотя номинально и вырос до 37,5 тысяч евро, сообщил Национальный институт статистики Istat. "В 2023 году средний чистый доход семей, проживающих в Италии, по оценкам составил 37 511 евро, что составляет около 3125 евро в месяц. Однако рост доходов населения в номинальном выражении (+4,2% по сравнению с 2022 годом) не поспевал за инфляцией, наблюдавшейся в 2023 году (+5,9% среднегодового изменения гармонизированного индекса потребительских цен), что привело к снижению доходов населения в реальном выражении (-1,6%) второй год подряд", - говорится в сообщении Istat. Также, согласно этой статистике, в 2024 году 23,1% населения Италии оказались подвержены риску бедности или "социальной изоляции", когда как в 2023 году этот показатель составлял 22,8%. По методологии итальянской статистики, эти люди находятся по крайней мере в одном из трех следующих состояний: "подвержены риску бедности, испытывают серьезные материальные и социальные лишения или имеют низкую интенсивность труда", которая характеризует затраты энергии работника за определённый промежуток времени. Доля итальянцев, находящихся на грани бедности, по итогам минувшего года осталась на том же уровне, что и в 2023 году (18,9%), а доля находящихся в условиях серьезных материальных и социальных лишений также остается практически неизменной (4,6% по сравнению с 4,7%). Кроме того, Istat отметил, что в 2023 году размер дохода, получаемого самыми богатыми семьями, в 5,5 раза превысил размер дохода, получаемого самыми бедными семьями (по сравнению с 5,3 раза в 2022 году). В октябре прошлого года Istat сообщил, что более 2 миллионов итальянских семей в 2023 году жили в условиях "абсолютной бедности". Под "абсолютной бедностью" эксперты подразумевают ситуацию, при которой люди не могут себе позволить приобретение основных товаров и услуг, "необходимых для достижения минимально приемлемого уровня жизни".

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италия, мировая экономика