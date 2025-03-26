https://1prime.ru/20250326/kaliningrad-856125091.html

Число туристов в Калининградскую область выросло на 25%

Число туристов в Калининградскую область выросло на 25% - 26.03.2025, ПРАЙМ

Число туристов в Калининградскую область выросло на 25%

Число туристов в Калининградскую область выросло на 20-25%, мест в отелях летом уже нет, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время оперативного... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T15:54+0300

2025-03-26T15:54+0300

2025-03-26T15:54+0300

туризм

россия

калининград

путешествия

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75712/34/757123423_0:65:651:431_1920x0_80_0_0_d6b5accf0fa2afac461831539653cf49.jpg

КАЛИНИНГРАД, 26 мар — ПРАЙМ. Число туристов в Калининградскую область выросло на 20-25%, мест в отелях летом уже нет, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время оперативного заседания правительства области. "В этом году, я чувствую, бум будет туристов, в прошлом году по-моему, два миллиона 200 тысяч было, в этом году мы видим уже порядка 20-25% с учетом прироста. По моей информации - министр культуры и туризма докладывает, что нет номеров свободных на лето", - сказал Беспрозванных. Глава региона отметил, что авиакомпании при таком спросе на поездки в Калининградскую область, повысят и стоимость билетов в "высокий" сезон. Жители региона должны иметь возможность и летом выехать в другие города по доступным ценам. В начале апреля будут выделены дополнительные деньги на субсидирование авиабилетов. "Переговоры в Москве провел, все решения приняты, в начале апреля будут дополнительные объемы билетов доступны для наших граждан", - добавил Беспрозванных. Как сообщил на заседании министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов, по прогнозу, аэропорт в Калининграде в этом году примет больше пяти миллионов пассажиров. Основной поток придется на лето. Самыми востребованными направлениями из Калининграда и в Калининград стали Санкт-Петербург и Москва. Всего 24 направления по России. "Чтобы обеспечить возможность льготного проезда для жителей Калининградской области, на этот период времени выделено 400 миллионов рублей, и сейчас вы сказали о том, что договорились с правительством и министерством транспорта о выделении дополнительных средств. Это пока порядка 700 миллионов на продолжение субсидирования. На сегодняшний день мы отслеживаем ситуацию, у нас есть билеты", - сказал Рольбинов. В начале апреля будет завершен конкурсный отбор и будут дополнительно выделены средства авиакомпаниям для осуществления льготных перевозок по направлению в Калининград и из Калининграда. Губернатор поручил держать вопрос наличия субсидированных билетов на контроле.

https://1prime.ru/20250326/arktika-856111809.html

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, россия, калининград, путешествия