https://1prime.ru/20250326/kaliningrad-856125091.html
Число туристов в Калининградскую область выросло на 25%
Число туристов в Калининградскую область выросло на 25% - 26.03.2025, ПРАЙМ
Число туристов в Калининградскую область выросло на 25%
Число туристов в Калининградскую область выросло на 20-25%, мест в отелях летом уже нет, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время оперативного... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T15:54+0300
2025-03-26T15:54+0300
2025-03-26T15:54+0300
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КАЛИНИНГРАД, 26 мар — ПРАЙМ. Число туристов в Калининградскую область выросло на 20-25%, мест в отелях летом уже нет, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время оперативного заседания правительства области. "В этом году, я чувствую, бум будет туристов, в прошлом году по-моему, два миллиона 200 тысяч было, в этом году мы видим уже порядка 20-25% с учетом прироста. По моей информации - министр культуры и туризма докладывает, что нет номеров свободных на лето", - сказал Беспрозванных. Глава региона отметил, что авиакомпании при таком спросе на поездки в Калининградскую область, повысят и стоимость билетов в "высокий" сезон. Жители региона должны иметь возможность и летом выехать в другие города по доступным ценам. В начале апреля будут выделены дополнительные деньги на субсидирование авиабилетов. "Переговоры в Москве провел, все решения приняты, в начале апреля будут дополнительные объемы билетов доступны для наших граждан", - добавил Беспрозванных. Как сообщил на заседании министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов, по прогнозу, аэропорт в Калининграде в этом году примет больше пяти миллионов пассажиров. Основной поток придется на лето. Самыми востребованными направлениями из Калининграда и в Калининград стали Санкт-Петербург и Москва. Всего 24 направления по России. "Чтобы обеспечить возможность льготного проезда для жителей Калининградской области, на этот период времени выделено 400 миллионов рублей, и сейчас вы сказали о том, что договорились с правительством и министерством транспорта о выделении дополнительных средств. Это пока порядка 700 миллионов на продолжение субсидирования. На сегодняшний день мы отслеживаем ситуацию, у нас есть билеты", - сказал Рольбинов. В начале апреля будет завершен конкурсный отбор и будут дополнительно выделены средства авиакомпаниям для осуществления льготных перевозок по направлению в Калининград и из Калининграда. Губернатор поручил держать вопрос наличия субсидированных билетов на контроле.
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туризм, россия, калининград, путешествия
Туризм, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, путешествия
Число туристов в Калининградскую область выросло на 25%
Губернатор Беспрозванных: в калининградских отелях летом уже нет мест
КАЛИНИНГРАД, 26 мар — ПРАЙМ. Число туристов в Калининградскую область выросло на 20-25%, мест в отелях летом уже нет, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время оперативного заседания правительства области.
"В этом году, я чувствую, бум будет туристов, в прошлом году по-моему, два миллиона 200 тысяч было, в этом году мы видим уже порядка 20-25% с учетом прироста. По моей информации - министр культуры и туризма докладывает, что нет номеров свободных на лето", - сказал Беспрозванных.
Глава региона отметил, что авиакомпании при таком спросе на поездки в Калининградскую область, повысят и стоимость билетов в "высокий" сезон. Жители региона должны иметь возможность и летом выехать в другие города по доступным ценам. В начале апреля будут выделены дополнительные деньги на субсидирование авиабилетов.
"Переговоры в Москве провел, все решения приняты, в начале апреля будут дополнительные объемы билетов доступны для наших граждан", - добавил Беспрозванных.
Как сообщил на заседании министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов, по прогнозу, аэропорт в Калининграде в этом году примет больше пяти миллионов пассажиров. Основной поток придется на лето. Самыми востребованными направлениями из Калининграда и в Калининград стали Санкт-Петербург и Москва. Всего 24 направления по России.
"Чтобы обеспечить возможность льготного проезда для жителей Калининградской области, на этот период времени выделено 400 миллионов рублей, и сейчас вы сказали о том, что договорились с правительством и министерством транспорта о выделении дополнительных средств. Это пока порядка 700 миллионов на продолжение субсидирования. На сегодняшний день мы отслеживаем ситуацию, у нас есть билеты", - сказал Рольбинов.
В начале апреля будет завершен конкурсный отбор и будут дополнительно выделены средства авиакомпаниям для осуществления льготных перевозок по направлению в Калининград и из Калининграда. Губернатор поручил держать вопрос наличия субсидированных билетов на контроле.
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