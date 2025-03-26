https://1prime.ru/20250326/kallas-856111667.html
В ЕС критикуют "ястребиную" позицию Каллас в отношении России
В ЕС критикуют "ястребиную" позицию Каллас в отношении России - 26.03.2025, ПРАЙМ
В ЕС критикуют "ястребиную" позицию Каллас в отношении России
Европейские чиновники выражают недовольство жесткой позицией главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, а также ее стилем руководства, сообщает Politico со ссылкой... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T10:58+0300
2025-03-26T10:58+0300
2025-03-26T10:58+0300
политика
ес
politico
кая каллас
россия
италия
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854968890_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3756c1bf3a9d2b429563facb9fd8cead.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Европейские чиновники выражают недовольство жесткой позицией главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, а также ее стилем руководства, сообщает Politico со ссылкой на источники в европейских структурах."Если послушать её (Каллас - ред.), создается впечатление, что мы ведем войну с Россией, что не соответствует линии ЕС", - цитирует издание одного из чиновников ЕС.Кроме того, как отмечает издание, недовольство вызывает отсутствие обсуждений чувствительных вопросов и использование ею формулировок, выходящих за рамки общепринятой риторики ЕС по ситуации вокруг Украины. По данным Politico, особенно критически к "ястребиной" позиции Каллас относятся Испания и Италия, которые не разделяют ее мнение о том, что Россия представляет угрозу Евросоюзу.Один из европейских дипломатов сравнил стиль управления Каллас с работой главы правительства. В частности, ее предложение о передаче Украине 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, при котором каждая страна должна внести вклад пропорционально размеру своей экономики, было воспринято рядом европейских государств как попытка давления. По информации издания, перед объявлением этой инициативы Каллас не получила поддержки ряда крупных стран ЕС, включая Францию.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли договориться о выделении 5 миллиардов евро на поставки боеприпасов для Украины, поскольку Франция и Италия не взяли на себя конкретные финансовые обязательства.
https://1prime.ru/20250325/evrosoyuz-856095478.html
италия
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854968890_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c7d39c3842908d84b76187bf8b1d72dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, politico, кая каллас, россия, италия, франция
Политика, ЕС, Politico, Кая Каллас, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ
В ЕС критикуют "ястребиную" позицию Каллас в отношении России
Politico: в ЕС недовольны воинственным стилем руководства Каллас
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Европейские чиновники выражают недовольство жесткой позицией главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, а также ее стилем руководства, сообщает Politico
со ссылкой на источники в европейских структурах.
"Если послушать её (Каллас - ред.), создается впечатление, что мы ведем войну с Россией, что не соответствует линии ЕС", - цитирует издание одного из чиновников ЕС.
Кроме того, как отмечает издание, недовольство вызывает отсутствие обсуждений чувствительных вопросов и использование ею формулировок, выходящих за рамки общепринятой риторики ЕС по ситуации вокруг Украины.
По данным Politico, особенно критически к "ястребиной" позиции Каллас относятся Испания и Италия, которые не разделяют ее мнение о том, что Россия представляет угрозу Евросоюзу.
Один из европейских дипломатов сравнил стиль управления Каллас с работой главы правительства. В частности, ее предложение о передаче Украине 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, при котором каждая страна должна внести вклад пропорционально размеру своей экономики, было воспринято рядом европейских государств как попытка давления. По информации издания, перед объявлением этой инициативы Каллас не получила поддержки ряда крупных стран ЕС, включая Францию.
Ранее агентство Bloomberg
сообщало, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе не смогли договориться о выделении 5 миллиардов евро на поставки боеприпасов для Украины, поскольку Франция и Италия не взяли на себя конкретные финансовые обязательства.
"Они знают". В США раскрыли, почему ЕС выступает за продолжение конфликта