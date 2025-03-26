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Хуснуллин назвал главные угрозы для стройотрасли - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Хуснуллин назвал главные угрозы для стройотрасли
Хуснуллин назвал главные угрозы для стройотрасли - 26.03.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин назвал главные угрозы для стройотрасли
Основными угрозами для строительной отрасли в настоящий момент являются приостановка новых проектов и сокращение выдачи ипотеки, заявил журналистам вице-премьер | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:30+0300
2025-03-26T16:30+0300
экономика
марат хуснуллин
строительство
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Основными угрозами для строительной отрасли в настоящий момент являются приостановка новых проектов и сокращение выдачи ипотеки, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Сейчас мы из ключевых опасных моментов видим - не начинают новые проекты. Даже те, у кого не начинались новые проекты, а те, у кого есть разрешения на строительство, просто физически не строят, потому что ждут, когда будет ставка, будет нормальное финансирование, это раз", - отметил он. Второй угрозой Хуснуллин назвал глобальное сокращение ипотеки. "Она в два раза сократилась, люди все ждут, особенно семейную ипотеку. Были задержки в банках, и сейчас есть по выдаче ипотеки. Вроде бы мы лимиты отменили, а все равно банки не всегда выдают ипотеку, и при этом берут комиссии", - добавил вице-премьер. Ключевой задачей в текущей ситуации, по словам Хуснуллина, является то, чтобы население, которое вложило деньги, гарантированно получило жилье. "У нас подготовлен комплекс мер, мы планируем проводить президиум Госсовета с участием всех руководителей субъектов, чтобы наметить те меры, чтобы не допустить падения в 2027-2028 году", - заключил вице-премьер.
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марат хуснуллин, строительство
Экономика, Марат Хуснуллин, строительство
16:30 26.03.2025
 
Хуснуллин назвал главные угрозы для стройотрасли

Хуснуллин: главные угрозы для стройотрасли - приостановка проектов и сокращение ипотеки

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Основными угрозами для строительной отрасли в настоящий момент являются приостановка новых проектов и сокращение выдачи ипотеки, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Сейчас мы из ключевых опасных моментов видим - не начинают новые проекты. Даже те, у кого не начинались новые проекты, а те, у кого есть разрешения на строительство, просто физически не строят, потому что ждут, когда будет ставка, будет нормальное финансирование, это раз", - отметил он.
Второй угрозой Хуснуллин назвал глобальное сокращение ипотеки. "Она в два раза сократилась, люди все ждут, особенно семейную ипотеку. Были задержки в банках, и сейчас есть по выдаче ипотеки. Вроде бы мы лимиты отменили, а все равно банки не всегда выдают ипотеку, и при этом берут комиссии", - добавил вице-премьер.
Ключевой задачей в текущей ситуации, по словам Хуснуллина, является то, чтобы население, которое вложило деньги, гарантированно получило жилье. "У нас подготовлен комплекс мер, мы планируем проводить президиум Госсовета с участием всех руководителей субъектов, чтобы наметить те меры, чтобы не допустить падения в 2027-2028 году", - заключил вице-премьер.
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