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Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в антикоррупционный центр

Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в антикоррупционный центр - 26.03.2025, ПРАЙМ

Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в антикоррупционный центр

Башкана Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр, сообщил РИА Новости... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T03:05+0300

2025-03-26T03:05+0300

2025-03-26T03:05+0300

бизнес

молдавия

кишинев

стамбул

юрий кузнецов

майя санду

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КИШИНЕВ, 26 мар – ПРАЙМ. Башкана Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы. Ранее ряд телеканалов в Молдавии сообщили, что во вторник вечером Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, она планировала вылететь в Стамбул. Позже информацию о задержании политика подтвердил Национальный антикоррупционный центр республики, главу автономии задержали на 72 часа. "Гуцул привезли в здание НАЦ через вход со двора. Адвокаты были вместе с ней", - сказал представитель пресс-службы главы Гагаузии. Источник отметил, что правоохранительные органы стянули дополнительные силы, около здания дежурят несколько полицейских машин с усиленным составом. У здания собрались сторонники Гуцул, среди них - депутаты от блока "Победа" и представители других оппозиционных партий. Ранее советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил журналистам, что она должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Гуцул также планировала обсудить в Турции важные для автономии вопросы. Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

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бизнес, молдавия, кишинев, стамбул, юрий кузнецов, майя санду