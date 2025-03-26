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Эксперт: угольные компании РФ ищут новые рынки для наращивания поставок - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт: угольные компании РФ ищут новые рынки для наращивания поставок
Эксперт: угольные компании РФ ищут новые рынки для наращивания поставок - 26.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт: угольные компании РФ ищут новые рынки для наращивания поставок
Российские угольные компании на фоне сокращения китайского спроса на уголь ищут новые перспективные направления для наращивания поставок, в их числе - Индия,... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T03:17+0300
2025-03-26T03:17+0300
россия
бизнес
китай
индия
турция
александр новак
deloitte
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российские угольные компании на фоне сокращения китайского спроса на уголь ищут новые перспективные направления для наращивания поставок, в их числе - Индия, Турция и Ближний Восток; при этом снижение КНР импорта этого вида топлива объясняется стремлением властей поддержать собственных производителей, заявил РИА Новости партнер Kasatkin Consulting (бывшая команда Deloitte в России) Дмитрий Касаткин. Отгрузка российского энергетического угля в Китай морем за две декады марта упала на 49% в годовом выражении, привела накануне данные Kpler газета "Коммерсант". В этот период РФ в среднем еженедельно отгружала в КНР морским транспортом 251 тысячу тонн против 534 тысяч годом ранее. Кроме того, недельные морские поставки в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в марте снизились примерно на 6% год к году - до 614 тысяч тонн, но выросли месяц к месяцу. "В условиях сокращения китайского спроса российские компании ищут новые рынки. В числе перспективных направлений – Индия, страны Юго-Восточной Азии, Турция и Ближний Восток. Однако полностью заменить китайский рынок сложно: Индия активно закупает уголь, но конкуренция там высокая, а поставки в другие страны региона не способны компенсировать масштабы китайского спроса", - заявил Касаткин. По мнению эксперта, основная причина падения экспорта российского угля в Китай – это стремление Пекина снизить зависимость от импорта и поддержать собственных производителей. "Экономическая активность в стране остается умеренной, а снижение мировых цен на уголь делает китайских покупателей более избирательными в выборе поставщиков", - уточнил он. Китайская политика энергетической независимости, развитие собственной угледобычи и высокие внутренние запасы говорят о том, что спрос на российский уголь может оставаться ограниченным и в следующие месяцы весны, предполагает эксперт. Если цены начнут расти, то это может сделать российский уголь более привлекательным. Кроме того, важным фактором, влияющим на объем поставок, останется логистика и возможные ограничения, добавил Касаткин. Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, заявлял губернатор крупнейшего угольного региона - Кузбасса Илья Середюк в прошлом году. По данным Росстата, доля убыточных угольных компаний в январе-ноябре 2024 года составила 53,3%. Экспорт угля из РФ по итогам прошлого года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, следовало из авторской статьи вице-премьера России Александра Новака для журнала "Энергетическая политика", опубликованной в январе.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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россия, бизнес, китай, индия, турция, александр новак, deloitte, росстат, росстат
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ, Александр Новак, Deloitte, Росстат, РОССТАТ
03:17 26.03.2025
 
Эксперт: угольные компании РФ ищут новые рынки для наращивания поставок

Эксперт Касаткин: российские угольные компании ищут новые рынки для наращивания поставок

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российские угольные компании на фоне сокращения китайского спроса на уголь ищут новые перспективные направления для наращивания поставок, в их числе - Индия, Турция и Ближний Восток; при этом снижение КНР импорта этого вида топлива объясняется стремлением властей поддержать собственных производителей, заявил РИА Новости партнер Kasatkin Consulting (бывшая команда Deloitte в России) Дмитрий Касаткин.
Отгрузка российского энергетического угля в Китай морем за две декады марта упала на 49% в годовом выражении, привела накануне данные Kpler газета "Коммерсант". В этот период РФ в среднем еженедельно отгружала в КНР морским транспортом 251 тысячу тонн против 534 тысяч годом ранее. Кроме того, недельные морские поставки в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в марте снизились примерно на 6% год к году - до 614 тысяч тонн, но выросли месяц к месяцу.
"В условиях сокращения китайского спроса российские компании ищут новые рынки. В числе перспективных направлений – Индия, страны Юго-Восточной Азии, Турция и Ближний Восток. Однако полностью заменить китайский рынок сложно: Индия активно закупает уголь, но конкуренция там высокая, а поставки в другие страны региона не способны компенсировать масштабы китайского спроса", - заявил Касаткин.
По мнению эксперта, основная причина падения экспорта российского угля в Китай – это стремление Пекина снизить зависимость от импорта и поддержать собственных производителей. "Экономическая активность в стране остается умеренной, а снижение мировых цен на уголь делает китайских покупателей более избирательными в выборе поставщиков", - уточнил он.
Китайская политика энергетической независимости, развитие собственной угледобычи и высокие внутренние запасы говорят о том, что спрос на российский уголь может оставаться ограниченным и в следующие месяцы весны, предполагает эксперт. Если цены начнут расти, то это может сделать российский уголь более привлекательным. Кроме того, важным фактором, влияющим на объем поставок, останется логистика и возможные ограничения, добавил Касаткин.
Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, заявлял губернатор крупнейшего угольного региона - Кузбасса Илья Середюк в прошлом году. По данным Росстата, доля убыточных угольных компаний в январе-ноябре 2024 года составила 53,3%. Экспорт угля из РФ по итогам прошлого года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, следовало из авторской статьи вице-премьера России Александра Новака для журнала "Энергетическая политика", опубликованной в январе.
 
РОССИЯБизнесКИТАЙИНДИЯТУРЦИЯАлександр НовакDeloitteРосстатРОССТАТ
 
 
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