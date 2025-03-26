https://1prime.ru/20250326/kompanii-856103391.html

Эксперт: угольные компании РФ ищут новые рынки для наращивания поставок

Эксперт: угольные компании РФ ищут новые рынки для наращивания поставок - 26.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт: угольные компании РФ ищут новые рынки для наращивания поставок

Российские угольные компании на фоне сокращения китайского спроса на уголь ищут новые перспективные направления для наращивания поставок, в их числе - Индия,... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T03:17+0300

2025-03-26T03:17+0300

2025-03-26T03:17+0300

россия

бизнес

китай

индия

турция

александр новак

deloitte

росстат

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856103391.jpg?1742948247

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российские угольные компании на фоне сокращения китайского спроса на уголь ищут новые перспективные направления для наращивания поставок, в их числе - Индия, Турция и Ближний Восток; при этом снижение КНР импорта этого вида топлива объясняется стремлением властей поддержать собственных производителей, заявил РИА Новости партнер Kasatkin Consulting (бывшая команда Deloitte в России) Дмитрий Касаткин. Отгрузка российского энергетического угля в Китай морем за две декады марта упала на 49% в годовом выражении, привела накануне данные Kpler газета "Коммерсант". В этот период РФ в среднем еженедельно отгружала в КНР морским транспортом 251 тысячу тонн против 534 тысяч годом ранее. Кроме того, недельные морские поставки в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в марте снизились примерно на 6% год к году - до 614 тысяч тонн, но выросли месяц к месяцу. "В условиях сокращения китайского спроса российские компании ищут новые рынки. В числе перспективных направлений – Индия, страны Юго-Восточной Азии, Турция и Ближний Восток. Однако полностью заменить китайский рынок сложно: Индия активно закупает уголь, но конкуренция там высокая, а поставки в другие страны региона не способны компенсировать масштабы китайского спроса", - заявил Касаткин. По мнению эксперта, основная причина падения экспорта российского угля в Китай – это стремление Пекина снизить зависимость от импорта и поддержать собственных производителей. "Экономическая активность в стране остается умеренной, а снижение мировых цен на уголь делает китайских покупателей более избирательными в выборе поставщиков", - уточнил он. Китайская политика энергетической независимости, развитие собственной угледобычи и высокие внутренние запасы говорят о том, что спрос на российский уголь может оставаться ограниченным и в следующие месяцы весны, предполагает эксперт. Если цены начнут расти, то это может сделать российский уголь более привлекательным. Кроме того, важным фактором, влияющим на объем поставок, останется логистика и возможные ограничения, добавил Касаткин. Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, заявлял губернатор крупнейшего угольного региона - Кузбасса Илья Середюк в прошлом году. По данным Росстата, доля убыточных угольных компаний в январе-ноябре 2024 года составила 53,3%. Экспорт угля из РФ по итогам прошлого года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, следовало из авторской статьи вице-премьера России Александра Новака для журнала "Энергетическая политика", опубликованной в январе.

китай

индия

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, индия, турция, александр новак, deloitte, росстат, росстат