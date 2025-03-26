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Контейнерный рынок России в январе-феврале сократился на 0,8%
Контейнерный рынок России в январе-феврале сократился на 0,8% - 26.03.2025, ПРАЙМ
Контейнерный рынок России в январе-феврале сократился на 0,8%
Контейнерный рынок России в январе-феврале 2025 года продемонстрировал снижение на 0,8%, до 1,044 миллиона TEU, сообщила транспортная группа Fesco. | 26.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России в январе-феврале 2025 года продемонстрировал снижение на 0,8%, до 1,044 миллиона TEU, сообщила транспортная группа Fesco. "По информации аналитиков Fesco, контейнерный рынок России за первые два месяца текущего года продемонстрировал незначительное снижение, сократившись на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до почти 1,044 миллиона TEU", - говорится в сообщении. Отмечается, что импорт снизился на 4%, до 453 тысяч TEU, железнодорожный транзит - на 3%, до 93 тысяч. Внутренние перевозки сократились на 7%, до 186 тысяч TEU. Рост показали только экспортные отправки, которые увеличились на 10%, до 312 тысяч TEU. За отчетный период рост как импорта (+22%), так и экспорта (+5%) зафиксирован лишь через порты Балтийского бассейна. Помимо этого, экспортные отправки увеличились через порты Дальнего Востока (+3%). Однако наибольший рост продемонстрировали перевозки экспорта через сухопутные погранпереходы в Китай (+26%), добавили в компании. По итогам февраля 2025 года контейнерный рынок России сократился на 7,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 498 тысяч TEU. Снижение объема перевозок наблюдается за счет сокращения импорта, в том числе в результате прошедших праздников в Китае и Юго-Восточной Азии, а также в связи с падением объемов отправок автомобилей в Россию, заключили в Fesco.
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fesco, бизнес, россия, китай, дальний восток, контейнеры, контейнерные перевозки
Экономика, FESCO, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Дальний Восток, Контейнеры, контейнерные перевозки
Контейнерный рынок России в январе-феврале сократился на 0,8%
Fesco: контейнерный рынок России зимой сократился до 1,044 миллиона TEU
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России в январе-феврале 2025 года продемонстрировал снижение на 0,8%, до 1,044 миллиона TEU, сообщила транспортная группа Fesco.
"По информации аналитиков Fesco, контейнерный рынок России за первые два месяца текущего года продемонстрировал незначительное снижение, сократившись на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до почти 1,044 миллиона TEU", - говорится в сообщении.
Отмечается, что импорт снизился на 4%, до 453 тысяч TEU, железнодорожный транзит - на 3%, до 93 тысяч. Внутренние перевозки сократились на 7%, до 186 тысяч TEU. Рост показали только экспортные отправки, которые увеличились на 10%, до 312 тысяч TEU.
За отчетный период рост как импорта (+22%), так и экспорта (+5%) зафиксирован лишь через порты Балтийского бассейна. Помимо этого, экспортные отправки увеличились через порты Дальнего Востока (+3%). Однако наибольший рост продемонстрировали перевозки экспорта через сухопутные погранпереходы в Китай (+26%), добавили в компании.
По итогам февраля 2025 года контейнерный рынок России сократился на 7,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 498 тысяч TEU. Снижение объема перевозок наблюдается за счет сокращения импорта, в том числе в результате прошедших праздников в Китае и Юго-Восточной Азии, а также в связи с падением объемов отправок автомобилей в Россию, заключили в Fesco.
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