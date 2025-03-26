Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контейнерный рынок России в январе-феврале сократился на 0,8% - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/konteynery-856121618.html
Контейнерный рынок России в январе-феврале сократился на 0,8%
Контейнерный рынок России в январе-феврале сократился на 0,8% - 26.03.2025, ПРАЙМ
Контейнерный рынок России в январе-феврале сократился на 0,8%
Контейнерный рынок России в январе-феврале 2025 года продемонстрировал снижение на 0,8%, до 1,044 миллиона TEU, сообщила транспортная группа Fesco. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:47+0300
2025-03-26T14:47+0300
экономика
fesco
бизнес
россия
китай
дальний восток
контейнеры
контейнерные перевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/76268/71/762687142_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_f45f95d1e547ac203747935e3f6ec5a7.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России в январе-феврале 2025 года продемонстрировал снижение на 0,8%, до 1,044 миллиона TEU, сообщила транспортная группа Fesco. "По информации аналитиков Fesco, контейнерный рынок России за первые два месяца текущего года продемонстрировал незначительное снижение, сократившись на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до почти 1,044 миллиона TEU", - говорится в сообщении. Отмечается, что импорт снизился на 4%, до 453 тысяч TEU, железнодорожный транзит - на 3%, до 93 тысяч. Внутренние перевозки сократились на 7%, до 186 тысяч TEU. Рост показали только экспортные отправки, которые увеличились на 10%, до 312 тысяч TEU. За отчетный период рост как импорта (+22%), так и экспорта (+5%) зафиксирован лишь через порты Балтийского бассейна. Помимо этого, экспортные отправки увеличились через порты Дальнего Востока (+3%). Однако наибольший рост продемонстрировали перевозки экспорта через сухопутные погранпереходы в Китай (+26%), добавили в компании. По итогам февраля 2025 года контейнерный рынок России сократился на 7,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 498 тысяч TEU. Снижение объема перевозок наблюдается за счет сокращения импорта, в том числе в результате прошедших праздников в Китае и Юго-Восточной Азии, а также в связи с падением объемов отправок автомобилей в Россию, заключили в Fesco.
https://1prime.ru/20250320/fesco-855968774.html
китай
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76268/71/762687142_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_8e1167dbe2784768d1742c82c05e63a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
fesco, бизнес, россия, китай, дальний восток, контейнеры, контейнерные перевозки
Экономика, FESCO, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Дальний Восток, Контейнеры, контейнерные перевозки
14:47 26.03.2025
 
Контейнерный рынок России в январе-феврале сократился на 0,8%

Fesco: контейнерный рынок России зимой сократился до 1,044 миллиона TEU

© Фото : Транспортная группа FESCOРефрижераторные контейнеры FESCO
Рефрижераторные контейнеры FESCO - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© Фото : Транспортная группа FESCO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России в январе-феврале 2025 года продемонстрировал снижение на 0,8%, до 1,044 миллиона TEU, сообщила транспортная группа Fesco.
"По информации аналитиков Fesco, контейнерный рынок России за первые два месяца текущего года продемонстрировал незначительное снижение, сократившись на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до почти 1,044 миллиона TEU", - говорится в сообщении.
Отмечается, что импорт снизился на 4%, до 453 тысяч TEU, железнодорожный транзит - на 3%, до 93 тысяч. Внутренние перевозки сократились на 7%, до 186 тысяч TEU. Рост показали только экспортные отправки, которые увеличились на 10%, до 312 тысяч TEU.
За отчетный период рост как импорта (+22%), так и экспорта (+5%) зафиксирован лишь через порты Балтийского бассейна. Помимо этого, экспортные отправки увеличились через порты Дальнего Востока (+3%). Однако наибольший рост продемонстрировали перевозки экспорта через сухопутные погранпереходы в Китай (+26%), добавили в компании.
По итогам февраля 2025 года контейнерный рынок России сократился на 7,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 498 тысяч TEU. Снижение объема перевозок наблюдается за счет сокращения импорта, в том числе в результате прошедших праздников в Китае и Юго-Восточной Азии, а также в связи с падением объемов отправок автомобилей в Россию, заключили в Fesco.
Порт Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Fesco планирует запустить контейнерные перевозки между Россией и Бразилией
20 марта, 16:24
 
ЭкономикаFESCOБизнесРОССИЯКИТАЙДальний ВостокКонтейнерыконтейнерные перевозки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала