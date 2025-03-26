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Лавров прокомментировал заявление Киева о перемирии
Лавров прокомментировал заявление Киева о перемирии - 26.03.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал заявление Киева о перемирии
Европейские лидеры, выступавшие против перемирия на Украине, резко поменяли мнение после того, как "изменился ветер" и Киев заявил о своем согласии на... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T00:49+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Европейские лидеры, выступавшие против перемирия на Украине, резко поменяли мнение после того, как "изменился ветер" и Киев заявил о своем согласии на перемирие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью Первому каналу министр отметил, что в начале марта Киев впервые заявил о готовности пойти на 30-дневное перемирие и тут же потребовал немедленного согласия России.
"Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что, теперь "мяч" на стороне президента России Владимира Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия, им надо, прежде чем садиться за стол переговоров, "накачать" Украину, чтобы она выступала с позиции силы. Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился", - сказал Лавров.
Он также подчеркнул, что в один день с заявленным согласием на перемирие Киев запустил рекордное количество дронов по центральным районам России, а Запад это "проглотил", не осудив никаким образом.
По итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
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Лавров прокомментировал заявление Киева о перемирии
Лавров: западные лидеры резко поменяли позицию после заявления Киева о перемирии
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Европейские лидеры, выступавшие против перемирия на Украине, резко поменяли мнение после того, как "изменился ветер" и Киев заявил о своем согласии на перемирие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью Первому каналу министр отметил, что в начале марта Киев впервые заявил о готовности пойти на 30-дневное перемирие и тут же потребовал немедленного согласия России.
"Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что, теперь "мяч" на стороне президента России Владимира Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили, что никакого перемирия, им надо, прежде чем садиться за стол переговоров, "накачать" Украину, чтобы она выступала с позиции силы. Мгновенно поменяли свою позицию, как только ветер переменился", - сказал Лавров.
Он также подчеркнул, что в один день с заявленным согласием на перемирие Киев запустил рекордное количество дронов по центральным районам России, а Запад это "проглотил", не осудив никаким образом.
По итогам встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.