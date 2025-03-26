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Мишустин отметил рост объема производства лекарств в России - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Мишустин отметил рост объема производства лекарств в России
Мишустин отметил рост объема производства лекарств в России - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил рост объема производства лекарств в России
Объем производства лекарств в России вырос в 2024 году на 21,5%, доля отечественных лекарств сейчас составляет более 64%, заявил премьер-министр России Михаил... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:51+0300
2025-03-26T14:51+0300
россия
бизнес
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Объем производства лекарств в России вырос в 2024 году на 21,5%, доля отечественных лекарств сейчас составляет более 64%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Объем производства лекарств, напомню, в 2024 году он вырос у нас на 21,5% и составил около 800 миллиардов рублей. Это серьезно. У нас, напомню, он был 612 миллиардов рублей в 2023 году. И доля отечественных лекарств составила, внимание, больше уже 64%", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
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россия, бизнес, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Бизнес, Михаил Мишустин, Госдума
14:51 26.03.2025
 
Мишустин отметил рост объема производства лекарств в России

Мишустин: объем производства лекарств в России вырос в прошлом году на 21,5%

© РИА Новости . Евгений Козырев | Перейти в медиабанк" Выпуск препарата для борьбы с COVID-19 на Иркутском заводе "Фармасинтез"
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© РИА Новости . Евгений Козырев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Объем производства лекарств в России вырос в 2024 году на 21,5%, доля отечественных лекарств сейчас составляет более 64%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Объем производства лекарств, напомню, в 2024 году он вырос у нас на 21,5% и составил около 800 миллиардов рублей. Это серьезно. У нас, напомню, он был 612 миллиардов рублей в 2023 году. И доля отечественных лекарств составила, внимание, больше уже 64%", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Лекарства. - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Госдума одобрила в I чтении проект о списке стратегически значимых лекарств
25 февраля, 15:17
 
РОССИЯБизнесМихаил МишустинГосдума
 
 
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