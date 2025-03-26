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Мишустин отметил рост объема производства лекарств в России

Мишустин отметил рост объема производства лекарств в России - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил рост объема производства лекарств в России

Объем производства лекарств в России вырос в 2024 году на 21,5%, доля отечественных лекарств сейчас составляет более 64%, заявил премьер-министр России Михаил... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:51+0300

2025-03-26T14:51+0300

2025-03-26T14:51+0300

россия

бизнес

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Объем производства лекарств в России вырос в 2024 году на 21,5%, доля отечественных лекарств сейчас составляет более 64%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Объем производства лекарств, напомню, в 2024 году он вырос у нас на 21,5% и составил около 800 миллиардов рублей. Это серьезно. У нас, напомню, он был 612 миллиардов рублей в 2023 году. И доля отечественных лекарств составила, внимание, больше уже 64%", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

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россия, бизнес, михаил мишустин, госдума