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Мишустин призвал к полной инвентаризации налоговых льгот в России
Мишустин призвал к полной инвентаризации налоговых льгот в России - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал к полной инвентаризации налоговых льгот в России
Полную инвентаризацию налоговых льгот необходимо провести в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T16:14+0300
2025-03-26T16:14+0300
2025-03-26T16:14+0300
россия
госдума
счетная палата
михаил мишустин
льготы
налоговые льготы
экономика
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Полную инвентаризацию налоговых льгот необходимо провести в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступал в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "По предложениям налоговым: ту настройку, которую мы делали, она, в первую очередь, направлена на обеспечение справедливости... По эффективности налоговых льгот, по данным Счетной палаты РФ, необходимо будет провести инвентаризацию. Абсолютно согласен, нужно будет провести полную инвентаризацию и понять, что можно сделать более эффективным", - сказал глава правительства.
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россия, госдума, счетная палата, михаил мишустин, льготы, налоговые льготы
РОССИЯ, Госдума, Счетная палата, Михаил Мишустин, льготы, налоговые льготы, Экономика
Мишустин призвал к полной инвентаризации налоговых льгот в России
Мишустин: необходимо провести полную инвентаризацию налоговых льгот
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Полную инвентаризацию налоговых льгот необходимо провести в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступал в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"По предложениям налоговым: ту настройку, которую мы делали, она, в первую очередь, направлена на обеспечение справедливости... По эффективности налоговых льгот, по данным Счетной палаты РФ, необходимо будет провести инвентаризацию. Абсолютно согласен, нужно будет провести полную инвентаризацию и понять, что можно сделать более эффективным", - сказал глава правительства.
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