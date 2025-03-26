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Мишустин призвал к полной инвентаризации налоговых льгот в России

Мишустин призвал к полной инвентаризации налоговых льгот в России - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин призвал к полной инвентаризации налоговых льгот в России

Полную инвентаризацию налоговых льгот необходимо провести в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:14+0300

2025-03-26T16:14+0300

2025-03-26T16:14+0300

россия

госдума

счетная палата

михаил мишустин

льготы

налоговые льготы

экономика

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Полную инвентаризацию налоговых льгот необходимо провести в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступал в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "По предложениям налоговым: ту настройку, которую мы делали, она, в первую очередь, направлена на обеспечение справедливости... По эффективности налоговых льгот, по данным Счетной палаты РФ, необходимо будет провести инвентаризацию. Абсолютно согласен, нужно будет провести полную инвентаризацию и понять, что можно сделать более эффективным", - сказал глава правительства.

https://1prime.ru/20250326/mishustin-856127077.html

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россия, госдума, счетная палата, михаил мишустин, льготы, налоговые льготы