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ЦБ Турции продал 25 миллиардов долларов для поддержания курса лиры
ЦБ Турции продал 25 миллиардов долларов для поддержания курса лиры - 26.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ Турции продал 25 миллиардов долларов для поддержания курса лиры
Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты – лиры, сообщила газета Ekonomim... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T11:29+0300
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АНКАРА, 26 мар – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты – лиры, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие на видеоконференции с председателем ЦБ Фатихом Караханом. Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек и Карахан провели во вторник видеоконференцию с управляющими иностранными фондами после потрясений на рынках, вызванных арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу. "Карахан поделился с иностранными инвесторами информацией о том, сколько иностранной валюты продал Центральный банк, чтобы предотвратить шок на рынках в первые три дня расследования в отношении стамбульского столичного муниципалитета", - сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники. "Согласно информации, полученной из источников, присутствовавших на встрече, в первый день процесса, в среду, 19 марта, Центральный банк продал 10 миллиардов долларов в соответствии с рыночным спросом. Во второй день, в четверг, 20 марта, было продано 3 миллиарда долларов. Наибольший спрос со стороны рынка пришелся на третий день, пятницу 21 марта. В пятницу центральный банк продал 12 миллиардов долларов. Таким образом, всего за три дня было продано 25 миллиардов долларов", - добавили там. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городах. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Центральный банк Турции ранее заявил, что инициирует продажу валюты для поддержания курса национальной валюты - лиры. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финансовых рынках на фоне акций протеста в Турции.
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банки, финансы, рынки, турция, реджеп тайип эрдоган, цб турции, турецкая лира
Экономика, Банки, Финансы, Рынки, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, ЦБ Турции, турецкая лира
ЦБ Турции продал 25 миллиардов долларов для поддержания курса лиры
ЦБ Турции: было продано 25 млрд долларов для поддержания курса лиры на фоне протестов
АНКАРА, 26 мар – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты – лиры, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие на видеоконференции с председателем ЦБ Фатихом Караханом.
Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек и Карахан провели во вторник видеоконференцию с управляющими иностранными фондами после потрясений на рынках, вызванных арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
"Карахан поделился с иностранными инвесторами информацией о том, сколько иностранной валюты продал Центральный банк, чтобы предотвратить шок на рынках в первые три дня расследования в отношении стамбульского столичного муниципалитета", - сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники.
"Согласно информации, полученной из источников, присутствовавших на встрече, в первый день процесса, в среду, 19 марта, Центральный банк продал 10 миллиардов долларов в соответствии с рыночным спросом. Во второй день, в четверг, 20 марта, было продано 3 миллиарда долларов. Наибольший спрос со стороны рынка пришелся на третий день, пятницу 21 марта. В пятницу центральный банк продал 12 миллиардов долларов. Таким образом, всего за три дня было продано 25 миллиардов долларов", - добавили там.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городах. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.
Центральный банк Турции ранее заявил, что инициирует продажу валюты для поддержания курса национальной валюты - лиры. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финансовых рынках на фоне акций протеста в Турции.
Турецкие банки продали около 8 миллиардов долларов поддержания курса лиры