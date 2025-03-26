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ЦБ Турции продал 25 миллиардов долларов для поддержания курса лиры - 26.03.2025, ПРАЙМ
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ЦБ Турции продал 25 миллиардов долларов для поддержания курса лиры
ЦБ Турции продал 25 миллиардов долларов для поддержания курса лиры - 26.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ Турции продал 25 миллиардов долларов для поддержания курса лиры
Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты – лиры, сообщила газета Ekonomim... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T11:29+0300
2025-03-26T11:29+0300
экономика
банки
финансы
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АНКАРА, 26 мар – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты – лиры, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие на видеоконференции с председателем ЦБ Фатихом Караханом. Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек и Карахан провели во вторник видеоконференцию с управляющими иностранными фондами после потрясений на рынках, вызванных арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу. "Карахан поделился с иностранными инвесторами информацией о том, сколько иностранной валюты продал Центральный банк, чтобы предотвратить шок на рынках в первые три дня расследования в отношении стамбульского столичного муниципалитета", - сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники. "Согласно информации, полученной из источников, присутствовавших на встрече, в первый день процесса, в среду, 19 марта, Центральный банк продал 10 миллиардов долларов в соответствии с рыночным спросом. Во второй день, в четверг, 20 марта, было продано 3 миллиарда долларов. Наибольший спрос со стороны рынка пришелся на третий день, пятницу 21 марта. В пятницу центральный банк продал 12 миллиардов долларов. Таким образом, всего за три дня было продано 25 миллиардов долларов", - добавили там. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городах. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Центральный банк Турции ранее заявил, что инициирует продажу валюты для поддержания курса национальной валюты - лиры. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финансовых рынках на фоне акций протеста в Турции.
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банки, финансы, рынки, турция, реджеп тайип эрдоган, цб турции, турецкая лира
Экономика, Банки, Финансы, Рынки, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, ЦБ Турции, турецкая лира
11:29 26.03.2025
 
ЦБ Турции продал 25 миллиардов долларов для поддержания курса лиры

ЦБ Турции: было продано 25 млрд долларов для поддержания курса лиры на фоне протестов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости
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АНКАРА, 26 мар – ПРАЙМ. Центральный банк Турции на фоне акций протеста в стране продал 25 миллиардов долларов для удержания курса национальной валюты – лиры, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники, участвовавшие на видеоконференции с председателем ЦБ Фатихом Караханом.
Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек и Карахан провели во вторник видеоконференцию с управляющими иностранными фондами после потрясений на рынках, вызванных арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
"Карахан поделился с иностранными инвесторами информацией о том, сколько иностранной валюты продал Центральный банк, чтобы предотвратить шок на рынках в первые три дня расследования в отношении стамбульского столичного муниципалитета", - сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники.
"Согласно информации, полученной из источников, присутствовавших на встрече, в первый день процесса, в среду, 19 марта, Центральный банк продал 10 миллиардов долларов в соответствии с рыночным спросом. Во второй день, в четверг, 20 марта, было продано 3 миллиарда долларов. Наибольший спрос со стороны рынка пришелся на третий день, пятницу 21 марта. В пятницу центральный банк продал 12 миллиардов долларов. Таким образом, всего за три дня было продано 25 миллиардов долларов", - добавили там.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городах. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.
Центральный банк Турции ранее заявил, что инициирует продажу валюты для поддержания курса национальной валюты - лиры. Курс доллара к турецкой лире на фоне задержания Имамоглу подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти обладают инструментами для устранения турбулентности на финансовых рынках на фоне акций протеста в Турции.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
Турецкие банки продали около 8 миллиардов долларов поддержания курса лиры
19 марта, 14:08
 
ЭкономикаБанкиФинансыРынкиТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганЦБ Турциитурецкая лира
 
 
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