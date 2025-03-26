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В Литве пропали четверо американских военнослужащих, возможно, погибли
В Литве пропали четверо американских военнослужащих, возможно, погибли - 26.03.2025, ПРАЙМ
В Литве пропали четверо американских военнослужащих, возможно, погибли
В Литве пропали четверо американских военнослужащих, ведутся их поиски, сообщает европейское и африканское командование Вооружённых сил США (USAREUR-AF). | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T18:31+0300
2025-03-26T18:31+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В Литве пропали четверо американских военнослужащих, ведутся их поиски, сообщает европейское и африканское командование Вооружённых сил США (USAREUR-AF). Это произошло во время плановых тактических учений."Четыре солдата армии США пропали без вести в Литве на полигоне под (городом - ред.) Пабраде", - отмечается в пресс-релизе. В поисках участвуют американские военнослужащие, вооруженные силы Литвы, а также литовские правоохранительные органы.Портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на источники сообщает, что военные, по предварительным данынм, погибли."По утверждению источника, четверо военных США могли погибнуть, но эта информация пока не подтверждена официально", - говорится в сообщении.По данным источника, пропавшие военные передвигались на американской гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине М88.
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литва, сша
В Литве пропали четверо американских военнослужащих, возможно, погибли
В Литве во время учений предположительно погибли четверо американских военнослужащих
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В Литве пропали четверо американских военнослужащих, ведутся их поиски, сообщает европейское и африканское командование Вооружённых сил США (USAREUR-AF).
Это произошло во время плановых тактических учений.
"Четыре солдата армии США пропали без вести в Литве на полигоне под (городом - ред.) Пабраде", - отмечается в пресс-релизе.
В поисках участвуют американские военнослужащие, вооруженные силы Литвы, а также литовские правоохранительные органы.
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Портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на источники сообщает, что военные, по предварительным данынм, погибли.
"По утверждению источника, четверо военных США могли погибнуть, но эта информация пока не подтверждена официально", - говорится в сообщении.
По данным источника, пропавшие военные передвигались на американской гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине М88.