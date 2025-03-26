Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Литве пропали четверо американских военнослужащих, возможно, погибли - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250326/litva-856133047.html
В Литве пропали четверо американских военнослужащих, возможно, погибли
В Литве пропали четверо американских военнослужащих, возможно, погибли - 26.03.2025, ПРАЙМ
В Литве пропали четверо американских военнослужащих, возможно, погибли
В Литве пропали четверо американских военнослужащих, ведутся их поиски, сообщает европейское и африканское командование Вооружённых сил США (USAREUR-AF). | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T18:31+0300
2025-03-26T18:40+0300
литва
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В Литве пропали четверо американских военнослужащих, ведутся их поиски, сообщает европейское и африканское командование Вооружённых сил США (USAREUR-AF). Это произошло во время плановых тактических учений."Четыре солдата армии США пропали без вести в Литве на полигоне под (городом - ред.) Пабраде", - отмечается в пресс-релизе. В поисках участвуют американские военнослужащие, вооруженные силы Литвы, а также литовские правоохранительные органы.Портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на источники сообщает, что военные, по предварительным данынм, погибли."По утверждению источника, четверо военных США могли погибнуть, но эта информация пока не подтверждена официально", - говорится в сообщении.По данным источника, пропавшие военные передвигались на американской гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине М88.
https://1prime.ru/20240506/nato-847951194.html
литва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_48:0:1999:1463_1920x0_80_0_0_e76016837354d947d45682df90c8763e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
литва, сша
ЛИТВА, США
18:31 26.03.2025 (обновлено: 18:40 26.03.2025)
 
В Литве пропали четверо американских военнослужащих, возможно, погибли

В Литве во время учений предположительно погибли четверо американских военнослужащих

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В Литве пропали четверо американских военнослужащих, ведутся их поиски, сообщает европейское и африканское командование Вооружённых сил США (USAREUR-AF).
Это произошло во время плановых тактических учений.
"Четыре солдата армии США пропали без вести в Литве на полигоне под (городом - ред.) Пабраде", - отмечается в пресс-релизе.
В поисках участвуют американские военнослужащие, вооруженные силы Литвы, а также литовские правоохранительные органы.
Вид на один из каналов Амстердама - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
Нидерланды продлили работу военных в Литве для "сдерживания России"
6 мая 2024, 17:27
Портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на источники сообщает, что военные, по предварительным данынм, погибли.
"По утверждению источника, четверо военных США могли погибнуть, но эта информация пока не подтверждена официально", - говорится в сообщении.
По данным источника, пропавшие военные передвигались на американской гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине М88.
 
ЛИТВАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала