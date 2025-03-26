https://1prime.ru/20250326/litva-856138437.html

БРЭМ, на которой ехали пропавшие в Литве военные США, найдена под водой

БРЭМ, на которой ехали пропавшие в Литве военные США, найдена под водой - 26.03.2025, ПРАЙМ

БРЭМ, на которой ехали пропавшие в Литве военные США, найдена под водой

Командование американской армии в Европе заявило, что найдена под водой бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88, на которой передвигались военные | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T22:39+0300

2025-03-26T22:39+0300

2025-03-26T22:39+0300

происшествия

литва

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/76408/23/764082383_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_b350f32ff5a236925f76e2d93214e419.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Командование американской армии в Европе заявило, что найдена под водой бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88, на которой передвигались военные США, пропавшие в Литве."БРЭМ M88 Hercules, на которой во время учений находились четверо пропавших без вести американских солдат, была обнаружена в Литве", - говорится в заявлении командования.Уточняется, что машина обнаружена затопленной в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, вооруженными силами Литвы и другими местными властями.Поиски военных продолжаются.В среду портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на источники сообщил, что пропавшие американские военные погибли, однако этому пока нет официальных подтверждений.

https://1prime.ru/20250326/litva-856133047.html

литва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

литва, сша