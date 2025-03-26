https://1prime.ru/20250326/litva-856138437.html
БРЭМ, на которой ехали пропавшие в Литве военные США, найдена под водой
БРЭМ, на которой ехали пропавшие в Литве военные США, найдена под водой - 26.03.2025, ПРАЙМ
БРЭМ, на которой ехали пропавшие в Литве военные США, найдена под водой
Командование американской армии в Европе заявило, что найдена под водой бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88, на которой передвигались военные | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T22:39+0300
2025-03-26T22:39+0300
2025-03-26T22:39+0300
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ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Командование американской армии в Европе заявило, что найдена под водой бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88, на которой передвигались военные США, пропавшие в Литве."БРЭМ M88 Hercules, на которой во время учений находились четверо пропавших без вести американских солдат, была обнаружена в Литве", - говорится в заявлении командования.Уточняется, что машина обнаружена затопленной в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, вооруженными силами Литвы и другими местными властями.Поиски военных продолжаются.В среду портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на источники сообщил, что пропавшие американские военные погибли, однако этому пока нет официальных подтверждений.
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литва, сша
БРЭМ, на которой ехали пропавшие в Литве военные США, найдена под водой
БРЭМ, на котором передвигались пропавшие в Литве военные США, обнаружен под водой
ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Командование американской армии в Европе заявило, что найдена под водой бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88, на которой передвигались военные США, пропавшие в Литве.
"БРЭМ M88 Hercules, на которой во время учений находились четверо пропавших без вести американских солдат, была обнаружена в Литве", - говорится в заявлении командования.
Уточняется, что машина обнаружена затопленной в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, вооруженными силами Литвы и другими местными властями.
В Литве пропали четверо американских военнослужащих, возможно, погибли
Поиски военных продолжаются.
В среду портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на источники сообщил, что пропавшие американские военные погибли, однако этому пока нет официальных подтверждений.