https://1prime.ru/20250326/makron-856139062.html

Макрон высказался по вопросу снятия санкций с России

Макрон высказался по вопросу снятия санкций с России - 26.03.2025, ПРАЙМ

Макрон высказался по вопросу снятия санкций с России

Вопрос снятия санкций с РФ будет обсуждаться в рамках долгосрочного мирного соглашения, а не временного прекращения огня, пока он преждевременен, заявил... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T23:16+0300

2025-03-26T23:16+0300

2025-03-26T23:16+0300

россия

франция

эммануэль макрон

санкции против рф

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ПАРИЖ, 26 мар – ПРАЙМ. Вопрос снятия санкций с РФ будет обсуждаться в рамках долгосрочного мирного соглашения, а не временного прекращения огня, пока он преждевременен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Для меня вопрос санкций должен быть поднят в рамках долгосрочного и надежного мирного урегулирования. Я думаю, что вопрос санкций встанет в определённый момент, но пока это преждевременно", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. При этом Макрон заявил, что "Россия не будет диктовать условия мира" на Украине, обвинив РФ в том, что она "не хочет мира". На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://1prime.ru/20250326/sanktsii-856127635.html

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россия, франция, эммануэль макрон, санкции против рф