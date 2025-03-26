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Макрон высказался по вопросу снятия санкций с России - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Макрон высказался по вопросу снятия санкций с России
Макрон высказался по вопросу снятия санкций с России - 26.03.2025, ПРАЙМ
Макрон высказался по вопросу снятия санкций с России
Вопрос снятия санкций с РФ будет обсуждаться в рамках долгосрочного мирного соглашения, а не временного прекращения огня, пока он преждевременен, заявил... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T23:16+0300
2025-03-26T23:16+0300
россия
франция
эммануэль макрон
санкции против рф
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ПАРИЖ, 26 мар – ПРАЙМ. Вопрос снятия санкций с РФ будет обсуждаться в рамках долгосрочного мирного соглашения, а не временного прекращения огня, пока он преждевременен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Для меня вопрос санкций должен быть поднят в рамках долгосрочного и надежного мирного урегулирования. Я думаю, что вопрос санкций встанет в определённый момент, но пока это преждевременно", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. При этом Макрон заявил, что "Россия не будет диктовать условия мира" на Украине, обвинив РФ в том, что она "не хочет мира". На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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россия, франция, эммануэль макрон, санкции против рф
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, санкции против РФ
23:16 26.03.2025
 
Макрон высказался по вопросу снятия санкций с России

Макрон: вопрос снятия санкций с РФ будет поднят в рамках долгосрочного мирного соглашения

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 26 мар – ПРАЙМ. Вопрос снятия санкций с РФ будет обсуждаться в рамках долгосрочного мирного соглашения, а не временного прекращения огня, пока он преждевременен, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Для меня вопрос санкций должен быть поднят в рамках долгосрочного и надежного мирного урегулирования. Я думаю, что вопрос санкций встанет в определённый момент, но пока это преждевременно", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
При этом Макрон заявил, что "Россия не будет диктовать условия мира" на Украине, обвинив РФ в том, что она "не хочет мира".
Москва - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
В Европе назвали условие для снятия санкций с России
16:28
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
 
РОССИЯФРАНЦИЯЭммануэль Макронсанкции против РФ
 
 
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