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Мантуров оценил преимущества Черноморской сделки для других стран - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Мантуров оценил преимущества Черноморской сделки для других стран
Мантуров оценил преимущества Черноморской сделки для других стран - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мантуров оценил преимущества Черноморской сделки для других стран
Снятие санкций с Россельхозбанка и исполнение Черноморской сделки поможет получить российскую продукцию тем странам, которые сейчас не могут приобрести ее из-за | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T17:04+0300
2025-03-26T17:04+0300
экономика
россия
бизнес
денис мантуров
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Снятие санкций с Россельхозбанка и исполнение Черноморской сделки поможет получить российскую продукцию тем странам, которые сейчас не могут приобрести ее из-за санкций, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "Сегодня эта номенклатура тоже поставляется. Здесь в первую очередь вопрос идет о поставках в те страны, у которых сегодня есть сложности с приобретением этой продукции ввиду санкционности российских финансовых учреждений", - ответил Мантуров на вопрос, повлияет ли как-то на экономическую ситуацию, если в случае исполнения Черноморской сделки с Россельхозбанка снимут санкции на поставку техники и удобрений за границу. Он отметил, что у дружественных стран, которые в настоящее время закупают российскую продукцию за свою альтернативную валюту - либо за рубли, либо за валюту третьих стран - проблем не возникает. "Поэтому, в первую очередь, это касается тех, у кого есть сложности в приобретении", - добавил Мантуров. На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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россия, бизнес, денис мантуров
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Денис Мантуров
17:04 26.03.2025
 
Мантуров оценил преимущества Черноморской сделки для других стран

Мантуров: Черноморская сделка поможет другим странам получить продукцию из РФ

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Снятие санкций с Россельхозбанка и исполнение Черноморской сделки поможет получить российскую продукцию тем странам, которые сейчас не могут приобрести ее из-за санкций, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Сегодня эта номенклатура тоже поставляется. Здесь в первую очередь вопрос идет о поставках в те страны, у которых сегодня есть сложности с приобретением этой продукции ввиду санкционности российских финансовых учреждений", - ответил Мантуров на вопрос, повлияет ли как-то на экономическую ситуацию, если в случае исполнения Черноморской сделки с Россельхозбанка снимут санкции на поставку техники и удобрений за границу.
Он отметил, что у дружественных стран, которые в настоящее время закупают российскую продукцию за свою альтернативную валюту - либо за рубли, либо за валюту третьих стран - проблем не возникает.
"Поэтому, в первую очередь, это касается тех, у кого есть сложности в приобретении", - добавил Мантуров.
На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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ЭкономикаРОССИЯБизнесДенис Мантуров
 
 
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