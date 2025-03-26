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Россия продолжает наращивать импорт сливочного масла из Аргентины и Уругвая

Россия продолжает наращивать импорт сливочного масла из Аргентины и Уругвая - 26.03.2025, ПРАЙМ

Россия продолжает наращивать импорт сливочного масла из Аргентины и Уругвая

Россия с начала 2025 года продолжает наращивать импорт сливочного масла из Аргентины и Уругвая – в 5,6 раза и в 2 раза год к году соответственно, из Ирана... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:33+0300

2025-03-26T14:33+0300

2025-03-26T14:33+0300

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масло

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия с начала 2025 года продолжает наращивать импорт сливочного масла из Аргентины и Уругвая – в 5,6 раза и в 2 раза год к году соответственно, из Ирана ввезено 2 тысячи тонн масла, сообщает Россельхознадзор. "С начала 2025 года по состоянию на 21 марта фиксируется увеличение экспорта сливочного масла в РФ со стороны Аргентины и Уругвая. В 5,6 раза выросли поставки сливочного масла из Аргентины в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года… Почти в 2 раза увеличился ввоз сливочного масла из Уругвая… Из Ирана с начала 2025 года ввезено 2 тысячи тонн сливочного масла", - говорится в сообщении. Там отметили, что импорт сливочного масла из Аргентины за указанный период составил 2 тысячи тонн. Уругвай поставил 1 тысячу тонн масла. В службе уточнили, что Иран в этот период 2024 года сливочное масло не поставлял. В феврале в службе уже фиксировали увеличение экспорта сливочного масла в РФ со стороны Азербайджана, Уругвая и Аргентины. В Россельхознадзоре поделились и данными по импорту мороженого. "По данным ФГИС "ВетИС", 100% импортируемого в Россию мороженого ввозится из Белоруссии и Казахстана", - сообщили там. По состоянию на конец марта из Белоруссии поставлено 2,1 тысячи тонн мороженого, из Казахстана - 1,4 тысячи тонн. При этом, по данным службы, Белоруссия завозит и весь импортируемый творог – с начала года поставлено 16,6 тысячи тонн этого продукта. В части импорта плодоовощной продукции в службе уточнили, что по состоянию на конец марта импорт РФ лука и чеснока вырос в 2,1 раза в годовом выражении. С начала текущего года импортировано 77,8 тысячи тонн лука и чеснока, в аналогичном периоде прошлого года - 36,4 тысячи тонн. Отмечается, что Туркмения и Азербайджан являются лидерами по поставкам томатов в страну. Так, из Туркмении в Россию ввезено почти 30 тысяч тонн томатов, из Азербайджана - 28,7 тысяч тонн. Всего РФ импортировала 124,9 тысячи тонн томатов с начала текущего года.

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россия, аргентина, уругвай, россельхознадзор, импорт, масло