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Медь дорожает в среду после новостей о введении США пошлин на этот металл - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Медь дорожает в среду после новостей о введении США пошлин на этот металл
Медь дорожает в среду после новостей о введении США пошлин на этот металл - 26.03.2025, ПРАЙМ
Медь дорожает в среду после новостей о введении США пошлин на этот металл
Стоимость меди в среду утром растет более чем на 1,5%, инвесторы оценивают новости относительно вероятного ведения импортных пошлин на медь со стороны США,... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T09:29+0300
2025-03-26T09:29+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром растет более чем на 1,5%, инвесторы оценивают новости относительно вероятного ведения импортных пошлин на медь со стороны США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.18 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,53%, до 5,29 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в ходе торгов среды котировки обновили рекордное значение, достигнув 5,372 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,57%, до 10 112 доллара, алюминия - снизилась на 0,23%, до 2 609,5 доллара, стоимость цинка поднялась на 0,88%, до 2 972 долларов. США могут ввести пошлины на импорт меди в течение нескольких недель, сообщило ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на источники. В феврале агентство сообщало, что президент США Дональд Трамп поручил министерству торговли рассмотреть возможность введения новых пошлин на импорт меди для восстановления производства металла в Штатах.
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рынки, торги, comex, сша, цены на медь, пошлины
Экономика, Рынки, Торги, Comex, США, цены на медь, пошлины
09:29 26.03.2025
 
Медь дорожает в среду после новостей о введении США пошлин на этот металл

Стоимость меди растет на 1,5% после новостей о введении пошлин США на металл

© Unsplash/Paul-Alain HuntПриродная медь
Природная медь
© Unsplash/Paul-Alain Hunt
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром растет более чем на 1,5%, инвесторы оценивают новости относительно вероятного ведения импортных пошлин на медь со стороны США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.18 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,53%, до 5,29 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в ходе торгов среды котировки обновили рекордное значение, достигнув 5,372 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,57%, до 10 112 доллара, алюминия - снизилась на 0,23%, до 2 609,5 доллара, стоимость цинка поднялась на 0,88%, до 2 972 долларов.
США могут ввести пошлины на импорт меди в течение нескольких недель, сообщило ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на источники. В феврале агентство сообщало, что президент США Дональд Трамп поручил министерству торговли рассмотреть возможность введения новых пошлин на импорт меди для восстановления производства металла в Штатах.
Медь
СМИ: США могут ввести пошлины на импорт меди в течение нескольких недель
05:51
 
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