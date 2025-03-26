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Минфин США планирует существенно сократить штат сотрудников
Минфин США планирует существенно сократить штат сотрудников - 26.03.2025, ПРАЙМ
Минфин США планирует существенно сократить штат сотрудников
Министерство финансов США планирует существенно сократить штат сотрудников в рамках программы Департамента эффективности правительства (DOGE), который... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T04:20+0300
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ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Министерство финансов США планирует существенно сократить штат сотрудников в рамках программы Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавляет американский предприниматель Илон Маск, сообщает агентство Блумберг.
По данным агентства, которое ссылается на заявление, представленное в судебном деле чиновником министерства, план, который находится в стадии согласования, будет "адаптирован под каждое бюро и во многих случаях потребует сокращения значительного количества сотрудников".
В штате министерства финансов США числятся более 100 тысяч человек, работающих в разных структурах, включая налоговую службу, бюро фискальной службы, монетный двор США и управление валютного контролёра. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что целью инициативы DOGE является повышение эффективности работы, а не "ликвидация правительства" путём массовых увольнений.
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Минфин США планирует существенно сократить штат сотрудников
Блумберг: Минфин США планирует сократить штат сотрудников в рамках программы DOGE
ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Министерство финансов США планирует существенно сократить штат сотрудников в рамках программы Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавляет американский предприниматель Илон Маск, сообщает агентство Блумберг.
По данным агентства, которое ссылается на заявление, представленное в судебном деле чиновником министерства, план, который находится в стадии согласования, будет "адаптирован под каждое бюро и во многих случаях потребует сокращения значительного количества сотрудников".
В штате министерства финансов США числятся более 100 тысяч человек, работающих в разных структурах, включая налоговую службу, бюро фискальной службы, монетный двор США и управление валютного контролёра. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что целью инициативы DOGE является повышение эффективности работы, а не "ликвидация правительства" путём массовых увольнений.