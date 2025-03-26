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Минцифры планирует внести в ГД второй пакет мер против мошенничеству осенью - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Минцифры планирует внести в ГД второй пакет мер против мошенничеству осенью
Минцифры планирует внести в ГД второй пакет мер против мошенничеству осенью - 26.03.2025, ПРАЙМ
Минцифры планирует внести в ГД второй пакет мер против мошенничеству осенью
Минцифры планирует летом подготовить новый пакет мер по противодействию мошенничеству, а осенью внести его в Госдуму, заявил журналистам глава Минцифры Максут... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T20:17+0300
2025-03-26T20:17+0300
мошенничество
россия
максут шадаев
минцифры
госдума
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минцифры планирует летом подготовить новый пакет мер по противодействию мошенничеству, а осенью внести его в Госдуму, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "В рамках обсуждения правительственного законопроекта (принятого Госдумой 25 марта - ред.) выяснилось, что еще очень много есть конструктивных предложений у депутатов, у бизнеса… Все подготовленные идеи и предложения мы должны во второй пакет фактически оформить. Я думаю, что летом мы будем этим заниматься… Я думаю, что в осеннюю сессию мы его должны внести", - сказал Шадаев. Главная проблема, которую необходимо решить - это проблема дропперов - людей, которые предоставляют мошенникам свои банковские карты или доступ к ним для вывода похищенных средств. Шадаев отметил, что сейчас для них предусмотрена минимальная ответственность, а количество приговоров, которые доходят до реальных сроков - небольшое. Но при этом случаев, когда несовершеннолетние оформляют карты, потом их продают дропперам, очень много. "Вчера обсуждалась идея, что банки должны быть мотивированы, а мотивированы они будут, когда по определенным правилам они будут обязаны возмещать часть украденных денег. Это тоже такая большая дискуссия будет с банками, с Центральным банком, с бизнес-сообществом. Одна из идей - что банки должны активно включиться в систему защиты, а не быть таким пассивным наблюдателем, фиксирующим уже обращения по факту. Страхование обсуждается дополнительное", - сказал министр. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству, в том числе вводится институт уполномоченного представителя при проведении банковских операций, устанавливается запрет сотрудникам банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры и появляется обязанность банков распространять антифрод-мероприятия на банкоматы.
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россия, максут шадаев, минцифры, госдума
Мошенничество, РОССИЯ, Максут Шадаев, Минцифры, Госдума
20:17 26.03.2025
 
Минцифры планирует внести в ГД второй пакет мер против мошенничеству осенью

Минцифры РФ планирует внести в ГД второй пакет мер по противодействию мошенничеству осенью

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинцифры
Минцифры - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Минцифры планирует летом подготовить новый пакет мер по противодействию мошенничеству, а осенью внести его в Госдуму, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
"В рамках обсуждения правительственного законопроекта (принятого Госдумой 25 марта - ред.) выяснилось, что еще очень много есть конструктивных предложений у депутатов, у бизнеса… Все подготовленные идеи и предложения мы должны во второй пакет фактически оформить. Я думаю, что летом мы будем этим заниматься… Я думаю, что в осеннюю сессию мы его должны внести", - сказал Шадаев.
Главная проблема, которую необходимо решить - это проблема дропперов - людей, которые предоставляют мошенникам свои банковские карты или доступ к ним для вывода похищенных средств. Шадаев отметил, что сейчас для них предусмотрена минимальная ответственность, а количество приговоров, которые доходят до реальных сроков - небольшое. Но при этом случаев, когда несовершеннолетние оформляют карты, потом их продают дропперам, очень много.
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Дума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству
Вчера, 13:36
"Вчера обсуждалась идея, что банки должны быть мотивированы, а мотивированы они будут, когда по определенным правилам они будут обязаны возмещать часть украденных денег. Это тоже такая большая дискуссия будет с банками, с Центральным банком, с бизнес-сообществом. Одна из идей - что банки должны активно включиться в систему защиты, а не быть таким пассивным наблюдателем, фиксирующим уже обращения по факту. Страхование обсуждается дополнительное", - сказал министр.
Госдума во вторник на пленарном заседании приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству, в том числе вводится институт уполномоченного представителя при проведении банковских операций, устанавливается запрет сотрудникам банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры и появляется обязанность банков распространять антифрод-мероприятия на банкоматы.
 
МошенничествоРОССИЯМаксут ШадаевМинцифрыГосдума
 
 
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