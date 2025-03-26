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Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства

Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T00:22+0300

2025-03-26T00:22+0300

2025-03-26T00:22+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства. Традиционно перед отчетом Мишустин встречался со всеми думскими фракциями, а также со спикером Госдумы. Накануне он провел также совещание по подготовке отчета правительства перед Государственной Думой. Мишустин сначала выступит с отчетом, затем ответит на вопросы депутатов. Традиционно на отчете в Госдуме будут также присутствовать члены правительства. ТЕМЫ ОТЧЕТА Глава российского кабмина обозначил перечень тем, которые он намерен поднять в ходе отчета в Госдуме. Так Мишустин намерен подробно рассказать депутатам о результатах работы правительства за прошлый год, о тех мерах, которые были приняты по решению и поручению президента во всех сферах. "О демографии, о поддержке семей с детьми, о строительстве дорог, благоустройстве, развитии нашей промышленности, медицины, о той помощи, которую получают наши защитники отечества, которые сегодня выполняют свой долг в рамках специальной военной операции", - сказал Мишустин на совещании с членами кабмина накануне отчета. Володин в свою очередь назвал отчет кабмина в Госдуме о работе за предыдущий год возможностью найти решение сложных проблем и вопросов, которые волнуют граждан и с которыми они обращаются к парламентариям. РАБОТА СООБЩА Правительство России и Госдума в 2024 году работали сообща, подчеркивал Мишустин на встрече с Володиным. "Важно сохранить такой настрой, это в первую очередь соответствует общим стратегическим целям развития страны", - отмечал российский премьер. Он отметил, что все члены правительства активно взаимодействовали со структурами нижней палаты парламента, отстаивали точку зрения кабмина в профильных комитетах Госдумы. Согласованные действия законодательной и исполнительной ветвей власти отмечал накануне отчета лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что согласованные действия президента РФ Владимира Путина, правительства РФ и Госдумы дают хороший результат. В свою очередь лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что ожидает налаживание еще более тесного и эффективного сотрудничества с правительством РФ в 2025 году. Нынешнее выступление перед парламентариями станет шестым с момента назначения Мишустина на пост премьер-министра в 2020 году. В прошлом году Мишустин выступил с отчетом в Госдуме 3 апреля. Тогда заседание длилось почти пять часов. Глава российского кабмина рассказал о мерах социальной поддержки для россиян, технологическом и финансовых суверенитетах, сотрудничестве с дружественными странами и противостоянии западным санкциям, экономическом росте страны, а также о развитии инфраструктуры в России.

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