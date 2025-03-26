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Рост российской экономики почти в шесть раз превысил европейский уровень
Рост российской экономики почти в шесть раз превысил европейский уровень - 26.03.2025, ПРАЙМ
Рост российской экономики почти в шесть раз превысил европейский уровень
Рост российской экономики за два года превысил европейский почти в шесть раз. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T12:14+0300
2025-03-26T12:14+0300
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экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Рост российской экономики за два года превысил европейский почти в шесть раз. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "За два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в шесть раз. А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии всё это время сокращается", - сказал глава кабмина.ВВП по итогам 2024 года преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись практически вдвое с 2020-го.Рост реальных доходов населения в минувшем году составил почти 8,5%, а безработица сократилась до исторического минимума.Как пояснил Мишустин, локомотивом роста экономики стал внутренний спрос — как инвестиционный, так и потребительский."Вложения в основной капитал в реальном выражении прибавили в прошлом году почти 7,5%. Это связано и с тем, что в приоритетном порядке правительство поддерживает проекты, где речь идет об индустриях высокого передела", — добавил премьер.Среди ключевых задач, которые стоят перед правительством, Мишустин назвал народосбережение и повышение благосостояния и качества жизни людей.
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россия, михаил мишустин, госдума, ес
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума, ЕС
Рост российской экономики почти в шесть раз превысил европейский уровень
Мишустин: экономика РФ последние два года росла почти в шесть раз быстрее европейской
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Рост российской экономики за два года превысил европейский почти в шесть раз. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"За два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в шесть раз. А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии всё это время сокращается", - сказал глава кабмина.
ВВП по итогам 2024 года преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись практически вдвое с 2020-го.
Рост реальных доходов населения в минувшем году составил почти 8,5%, а безработица сократилась до исторического минимума.
Как пояснил Мишустин, локомотивом роста экономики стал внутренний спрос — как инвестиционный, так и потребительский.
"Вложения в основной капитал в реальном выражении прибавили в прошлом году почти 7,5%. Это связано и с тем, что в приоритетном порядке правительство поддерживает проекты, где речь идет об индустриях высокого передела", — добавил премьер.
Среди ключевых задач, которые стоят перед правительством, Мишустин назвал народосбережение и повышение благосостояния и качества жизни людей.
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