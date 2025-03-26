https://1prime.ru/20250326/mishustin-856116231.html

Мишустин назвал IT-отрасль одной из самых быстрорастущих в экономике России

Мишустин назвал IT-отрасль одной из самых быстрорастущих в экономике России - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин назвал IT-отрасль одной из самых быстрорастущих в экономике России

IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике России. Об этом сообщил Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T12:55+0300

2025-03-26T12:55+0300

2025-03-26T12:55+0300

экономика

россия

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике России. Об этом сообщил Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году."И для этого у нас есть – сильная отрасль информационных технологий. За шесть лет она стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике, увеличив свой вклад в ВВП почти в два раза", - сказал Мишустин.Премьер-министр подчеркнул, что в отрасли занято почти миллион человек, и создаются все более востребованные программные продукты. Мишустин также отметил, что развитие ИТ-индустрии способствует цифровизации государственного управления и предоставлению электронных услуг гражданам и бизнесу.

https://1prime.ru/20250326/ekonomika-856115928.html

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россия, михаил мишустин, госдума