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Мишустин назвал IT-отрасль одной из самых быстрорастущих в экономике России
Мишустин назвал IT-отрасль одной из самых быстрорастущих в экономике России - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал IT-отрасль одной из самых быстрорастущих в экономике России
IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике России. Об этом сообщил Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T12:55+0300
2025-03-26T12:55+0300
2025-03-26T12:55+0300
экономика
россия
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике России. Об этом сообщил Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году."И для этого у нас есть – сильная отрасль информационных технологий. За шесть лет она стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике, увеличив свой вклад в ВВП почти в два раза", - сказал Мишустин.Премьер-министр подчеркнул, что в отрасли занято почти миллион человек, и создаются все более востребованные программные продукты. Мишустин также отметил, что развитие ИТ-индустрии способствует цифровизации государственного управления и предоставлению электронных услуг гражданам и бизнесу.
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россия, михаил мишустин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума
Мишустин назвал IT-отрасль одной из самых быстрорастущих в экономике России
Мишустин: IT-отрасль стала одной из самых быстрорастущих в экономике России
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике России. Об этом сообщил Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.
"И для этого у нас есть – сильная отрасль информационных технологий. За шесть лет она стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике, увеличив свой вклад в ВВП почти в два раза", - сказал Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что в отрасли занято почти миллион человек, и создаются все более востребованные программные продукты. Мишустин также отметил, что развитие ИТ-индустрии способствует цифровизации государственного управления и предоставлению электронных услуг гражданам и бизнесу.
Мишустин назвал условие сильной и устойчивой экономики