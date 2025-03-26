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Мишустин назвал рекордным рост реальных доходов россиян
Мишустин назвал рекордным рост реальных доходов россиян - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин назвал рекордным рост реальных доходов россиян
Глава правительства России Михаил Мишустин назвал рекордным рост реальных доходов населения в 2024 году, прирост составил 8,4%. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T13:39+0300
2025-03-26T13:39+0300
2025-03-26T13:39+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин назвал рекордным рост реальных доходов населения в 2024 году, прирост составил 8,4%. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Очень важно - повышение реальных доходов населения в прошлом году произошло на 8,4%. Это такой своеобразный рекорд, но это очень здорово", - сказал премьер-министр.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин назвал рекордным рост реальных доходов россиян
Мишустин назвал рекордным рост реальных доходов населения в 2024 году
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Глава правительства России Михаил Мишустин назвал рекордным рост реальных доходов населения в 2024 году, прирост составил 8,4%.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Очень важно - повышение реальных доходов населения в прошлом году произошло на 8,4%. Это такой своеобразный рекорд, но это очень здорово", - сказал премьер-министр.
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